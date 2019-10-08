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Выставка "Оружие и безопасность" в Киеве и нобелевка по физике: топ-темы дня

8 октября, 10:23

В столице стартует оружейная спецвыставка, а Стокгольме продолжается нобелевская неделя

Бронетранспортер "Отаман-3" на XVI Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность-2019"

Бронетранспортер "Отаман-3" на XVI Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность-2019" / Фото: Игорь Рец, Сегодня

В Киеве стартует XVI Международная специализированная выставка "Оружие и безопасность – 2019", на которой СНБО, МВД, Минобороны, Минэкономразвития, СБУ, ГСЧС Украины, ГК "Укроборонпром" покажут перспективные разработки в области техники и технологий военного назначения.

Продолжается официальный визит в Украину министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса.

В Стокгольме будет объявлен лауреат Нобелевской премии 2019 года по физике.

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Иудеи отмечают один из главных религиозных праздников Йом Кипур. Это день поста, покаяния и отпущения грехов. По иудейской традиции, именно в этот день определяется судьба человека на весь следующий год.

Напомним, днем ранее новости "Сегодня" сообщали о срыве разведение войск на Донбассе и взлете доллара.

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Латвия выставка иудеи физика Ринкевичс Нобелевская премия Оружие и безопасность

Источник: Сегодня

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