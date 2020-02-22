"Я не работал на грантах" – Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что не работал на гранты.
Об этом он сказал в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном"нателеканале "Украина 24.
"Я никогда не получал денег ни от Фонда Сороса, ни от представительств Фонда Сороса. Я не работал на грантах. Вся моя карьера построена на зарплате профессора", – сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
В эксклюзивном интервью Тимофей Милованов также высоко оценил работу Кабинета министров, назвав ее суперуспешной.
Напомним, недавно Минэкономразвития предложило пакет антикризисных мер для спасения экономики Украины.
"Главное предложение – рассмотреть возможность расширения финансирования программ и направлений в размере 20 млрд грн, в частности на стимулирование направлений транспортной инфраструктуры, программы финансовой поддержки, секторальные программы производства, развитие оборонно-промышленного комплекса", – писал Милованов в Facebook.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк