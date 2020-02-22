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"Я не работал на грантах" – Милованов

22 февраля, 07:54

Об этом министр заявил в «Большом интервью с Тиграном Мартиросяном» на телеканале "Украина 24"

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что не работал на гранты.

Об этом он сказал в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном"нателеканале "Украина 24.

"Я никогда не получал денег ни от Фонда Сороса, ни от представительств Фонда Сороса. Я не работал на грантах. Вся моя карьера построена на зарплате профессора", – сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

В эксклюзивном интервью Тимофей Милованов также высоко оценил работу Кабинета министров, назвав ее суперуспешной.

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Напомним, недавно Минэкономразвития предложило пакет антикризисных мер для спасения экономики Украины.

"Главное предложение – рассмотреть возможность расширения финансирования программ и направлений в размере 20 млрд грн, в частности на стимулирование направлений транспортной инфраструктуры, программы финансовой поддержки, секторальные программы производства, развитие оборонно-промышленного комплекса", – писал Милованов в Facebook.

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Источник: Сегодня

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