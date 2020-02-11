"Я не знаю этих людей": Зеленский сделал неожиданное признание о своей команде

Президент доверяет только тем людям, с кем давно работает

/ Фото: president.gov.ua

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Глава государства Владимир Зеленский заявил, что большинство людей из своей команды не знал до президентских выборов или сразу после победы в них. Об этом он рассказывает на видео, которое было снято в рамках одного из рабочих дней президента.

Бытует мнение, что Зеленский доверяет только тем людям, с кем давно работает, на что он отметил, что это правда только на 10%.

"Это разные вопросы – с кем я работаю и кому доверяю. У меня есть в Офисе (президента) два-три человека, которых я знаю давно. Все остальные – с которыми мы начали работать с начала избирательной кампании, или начали работать после победы на выборах – с доверием сложнее. Я не знал этих людей, даже никого из них. Я долго не доверяю, но потом, когда доверился человеку, никто не может меня переубедить, что это не тот человек. То есть, я работаю с теми, кому доверяю", – рассказал президент.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский также отреагировал на "зашквары" депутатов от "Слуги народа". В последние месяцы "слуги народа" неоднократно попадали в скандалы и глава государства за их поступки чувствует вину на себе.

Также мы показывали видео визита Зеленского в Раду и встречи со "слугами народа". Это произошло 6 февраля, когда в парламенте рассматривался важнейший законопроект о рынке земли. Президент попросил депутатов выполнить данные обещания перед народом.

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