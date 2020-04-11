Яценюк был лучшим премьером и вытащил страну из пропасти, но все равно его рейтинг обнулился – Волох

Арсений Яценюк был лучшим премьером за историю независимости и вытащил страну из ямы. И все равно его рейтинг обнулился. Нынешним руководителям не стоит тешить себя иллюзиями, что они способны пережить дефолт. Об этом написал в своем блоге на Facebook политический аналитик Карл Волох.

Он отметил, что нередко слышит мнение, будто нынешняя власть "все свои грехи, даже дефолт, спишет на пандемию, поэтому может себе позволить любое безумие".

Политаналитик напомнил, что происходило с экономикой страны в 2014-2015 года.

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"Резкое падение уровня жизни населения, девальвация втрое национальной валюты, скачок цен на газ и отопление и тому подобное. Были у этого объективные причины? Еще какие. Яценюк принял в 2014 правительство не просто с нулевой суммой на счетах казначейства, но и с уровнем ЗВР значительно ниже критического.

Более того, всем причастным было понятно, что катастрофа в экономике в наибольшей степени вызвана именно предыдущим искусственным поддержанием нереального курса гривны и низких тарифов – то есть, без резкого снижения уровня жизни населения выйти из кризиса было невозможно", – написал он.

К этим факторам добавилась война (то есть, резкий скачок расходов на оборону), оккупация Россией одного из ведущих промышленных регионов страны, "беженцы, российское экономическое эмбарго, которое означало снижение на четверть всего украинского экспорта": "Иными словами, если бы украинское правительство состояло из сплошных Бальцеровичей-Тэтчер-Ли Кван Ю, то и тогда без резкого падения уровня жизни населения не обошлось, а выход из кризиса вряд ли был намного круче".

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Но несмотря на эти объективные причины рейтинг тогдашнего главы правительства Яценюка "обнулился": "При том, что он был лучшим премьером за историю независимости и вытащил страну из ямы (более похожей на пропасть)", – написал Волох.

В то же время теперь, отметил эксперт, у государственного руководства "есть сегодня соблазн не заедаться с Коломойским и его "Плюсами"... и провалить закон о банках, то есть, сотрудничество с МВФ. И вероятно, они надеются потом оправдаться вирусом".

"Но все это иллюзии. Дефолт приведет к скачку протестных настроений и силового свержения власти. А у Зеленского, в отличие от Януковича, "Беркута" нет, как и настоящей партии, опоры на местные элиты, сопоставимых средств и тому подобное. И ситуация в стране принципиально иная. Поэтому, как бы я не желал, чтобы нынешние бестолковые руководители быстрее исчезли из политической жизни, не думаю, что им стоит рисковать и тешить себя иллюзиями, что они способны пережить дефолт", – написал Карл Волох.

Наппомним, Арсений Яценюк в пятницу, 10 апреля, во время второй онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности подчеркнул, что если сейчас не принимать решения в энергетике, завтра мы войдем в кризис без света, угля и с проблемами с нефтью и газом.

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