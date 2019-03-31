Яценюк: Дебаты между кандидатами во втором туре должны быть обязательно

Дебаты, по словам политика, должны касаться, в частности, внешней политики, национальной безопасности

Фото: Народный фронт.

Яценюк: Дебаты между кандидатами во втором туре должны быть обязательно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/11c/c98/5ca11cc981e37.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/11c/c98/5ca11cc981e37.jpg 2019-03-31T23:08:00+03:00 Политика Дебаты, по словам политика, должны касаться, в частности, внешней политики, национальной безопасности

"Публичность – это часть политики. Это как бой на ринге – кто сильнее. И тот, кто не пойдет на дебаты, уже проиграл", – сказал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" в вечер первого тура выборов президента Украины 31 марта.

"Или тебе нечего сказать, или ты боишься. Или если тебе нечего сказать и ты боишься – значит, ты слаб", – подчеркнул Арсений Яценюк, отвечая на вопрос о необходимости дебатов между победителями первого тура президентских выборов.

"Это не только вопрос законодательного обеспечения. Конечно, можно внести в закон норму, которая бы требовала от кандидатов в президенты дебаты. Но политика не требует в этом случае закона. Выйди к людям и скажи, убеди их, что ты сильнее, чем твой оппонент. Поэтому считаю, что дебаты должны быть обязательно. И я надеюсь, что два финалиста пойдут даже не на одни, а на двое дебатов", – сказал он.

Дебаты, по словам Арсения Яценюка, должны касаться, в частности, внешней политики, национальной безопасности и обороны, государственного управления, – "за что каждый выступает и как он это собирается делать".

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