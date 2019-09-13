Яценюк: Любая попытка остановить реформу децентрализации приведет к значительному ущербу

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 12 сентября встретился со Специальным посланником немецкого правительства по вопросам децентрализации, бывшим премьер-министром Федеральной земли Саксония Георгом Мильбрадтом.

В своей заметке на Facebook по итогам встречи Арсений Яценюк подчеркнул, что немецкие партнеры "с большим вниманием и сопереживанием продолжают относиться к нынешним политическим процессам в Украине".

Реклама

"Рад, что их внимание заключается не в формальных словах поддержки, а в неравнодушной и трезвой оценке ситуации и многих рисков, возникающих в стране", – отметил Яценюк.

Продолжение политики децентрализации, которую Украина начала в 2014 году, – это, подчеркнул лидер "Народного фронта", один из самых значимых маркеров, который рассматривают наши партнеры.

В тренде Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников Кремля

"Согласен с мнением коллеги, что любая попытка остановить или подменить реформу, которая уже принесла настоящие права и свободы на места, приведет к значительному ущербу. Возвращение к авторитарным практикам прошлого – путь в никуда", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Ранее Яценюк отмечал, что нынешняя линия на примирение с агрессивным режимом Кремля – это среди прочего следствие забытых уроков Второй мировой войны

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама