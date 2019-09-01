Яценюк: Нынешняя линия на примирение с Кремлем – это следствие забытых уроков Второй мировой

Арсений Яценюк напомнил, что в 30-е годы прошлого века многим не верилось в повторение трагедии Первой мировой

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Нынешняя линия на примирение с агрессивным режимом Кремля – это, среди прочего, следствие забытых уроков Второй мировой войны. Такое мнение высказал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что сегодня 80-я годовщина начала Второй мировой войны.

"Ее виновники – нацисты. Их сообщник и разжигатель – коммунистический режим. Два античеловеческих режима начали бойню, которая унесла десятки миллионов жизней по всему миру. Среди них – миллионы украинцев", – отметил Арсений Яценюк.

"Историки называют много причин этой глобальной катастрофы. А какие выводы должны сделать современные политики? Первый и главный вывод. Нельзя успокаиваться, что прочный мир – это безусловная данность", – счытает он.

Арсений Яценюк напомнил, что в 30-е годы прошлого века многим не верилось в повторение трагедии Первой мировой: "Неужели это возможно? – размышляли они. Агрессор под контролем. Стоит ли его сдерживать? Его следует понимать ..."

"Современному человеку тоже не верится, что такая катастрофа может повториться. Не верится, что кто-то может иметь намерения перекроить карту мира, установить сферы влияния, навязать свою волю другим независимым государствам. Не верится. Или не верилось?", – добавляет политик.

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"Второй вывод. Как тяжелую и смертоносную болезнь, агрессора надо немедленно распознавать и локализовать", – отметил Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что Второй мировой предшествовали годы безответственности лидеров мира: "Западный политикум сосредотачивался не на "гипотетических" угрозах, а на вполне понятных вещах – собственных интересах, определенных своими избирателями".

"Осторожная реакция на захват суверенных территорий, желание все решить "как всегда", искренний порыв вывести светскую жизнь, спорт и искусство вне политики. Все это известно с тех пор. Все это проложило путь к пакту Риббентропа-Молотова и, наконец, расчленению мира", – добавил Арсений Яценюк.

"Агрессия – это форма рака. С ней нельзя примириться. Ее нужно как можно быстрее распознать и одновременно с меньшей скоростью останавливать, сдерживать или убирать с тела. В современных международных отношениях это значит четко придерживаться международного права и жестко наказывать – политическим, санкционным или правовым образом – за нарушения", – убежден он.

"Третий вывод. Не надо бояться. И не надо бежать от угроз, которые снова нависли над Европой, в самоуспокоение и пацификацию. Вещи надо называть своими именами", – добавил Арсений Яценюк.

По мнению политика, сегодня много параллелей с событиями 30-х годов прошлого века.

"Нынешняя рискованная линия на примирение с агрессивным режимом Кремля – это, среди прочего, следствие забытых уроков Второй мировой войны. Какие бы декларации не провозглашали сегодня по всему миру, они не будут стоить бумаги, на которой написаны, если агрессор раз осознает, что никто не будет оказывать сопротивление", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк напомнил, что Вторая мировая война дважды прокатилась украинской землей: "На нашей земле нет места, где бы не пролилась наша кровь".

"Подумаем об этом сегодня. Никакие реформы не будут иметь смысла, если мы прежде всего не защитим свое государство и его будущее. Для нас есть только одна красная линия. Она отделяет нашу свободу от усмирения перед врагом", – резюмировал он.

Напомним, ранее Яценюк заверял, что России нет места в "Большой семерке" и Совете Безопасности ООН.

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