Яценюк на церемонии прощания с Маккейном: Это большая утрата для Украины

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк принял участие в церемонии прощания с сенатором Маккейном, которая состоялась в субботу в Вашингтонском национальном соборе.

"Сенатор Джон Маккейн – это великий сын американского народа и большой друг украинского народа. Он вместе с нами был на Майдане. В Сенате он был тем человеком, который продвигал законодательство по помощи украинским вооруженным силам. Он был человеком, который продвигал законодательство по введению санкций против России. Он был настоящим другом нашей страны и действительно тем, кто переживает за Украину. Это большая утрата не только для Америки, не только для Украины, но и для мира в целом. Но его наследие большое. Его наследие – это борьба за свободу и независимость. И за свободу и независимость нашего Украинского государства", – сказал Яценюк перед началом церемонии.

Как сообщалось, накануне в Вашингтоне он встретился со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и заместителем Госсекретаря по делам Европы Вессом Митчеллом.

По итогам разговора в своем записи в Facebook Арсений Яценюк отметил: "Наступает время больших политических испытаний. Нам надо уберечь Украину от ожидаемых потрясений – и от постоянной угрозы агрессии со стороны России, и от ее лукавых предложений мира, а на самом деле – гибридного захвата нашего государства".

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что Украина не пойдет на компромиссы, которые будут угрожать ее национальному и европейскому будущему: "Мы будем защищать свою свободу от любых покушений", – сказал он.

Яценюк также добавил, что чувствует поддержку и наших партнеров из США в этих вопросах.

Кроме того, в Вашингтоне Арсений Яценюк встретился с лидером демократов в конгрессе США Нэнси Пелози.

"Украина ценит твердую поддержку Конгресса США... Рад, что наша страна имеет таких выдающихся друзей в обеих партиях – республиканцев и демократов", – написал лидер "Народного фронта" по завершению переговоров.