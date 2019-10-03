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Яценюк: Ничего об Украине без Украины – это должно быть приоритетом

3 октября, 18:36

Лидер "Народного фронта" обратился к резиденту Владимиру Зеленскому

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк призвал президента Украины Владимира Зеленского "не попадать в российскую ловушку со всеми этими различными формулами и российской интерпретацией Минских договоренностей".

"Формулы обычно применяют в химии, но не в политике. Решения – вот что нужно для политиков и реальной политики", – заявил лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов, выступая на Варшавском форуме безопасности в четверг, 3 октября.

Он отметил, что есть несколько интерпретаций так называемого Минского процесса, но несомненно есть несколько ключевых предпосылок для того, чтобы провести свободные, честные и демократические местные выборы в Донецке и Луганске.

ключевая предпосылка – избавиться российских войск, базирующихся в Донецке и Луганске. Ключевая предпосылка – вернуть контроль над украинской-российской границей. Ведь сегодня кое-кто пытается дискутировать над условиями свободных и честных выборов в Донецке и Луганске. Я не представляю, как можно провести свободные и честные выборы под дулами российских автоматов", – подчеркнул он.

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"Без сомнения, Минские договоренности – не самые лучшие. Но на повестке дня больше ничего нет", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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По его мнению, у президента есть две ключевые цели: первая – восстановить территориальную целостность Украины, вернуть Донецк, Луганск и Крым; вторая – укрепить украинскую экономику и обеспечить экономический рост.

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Фото: М. Палинчак

Он призвал президента Украины и украинское правительство "быть очень устойчивыми, очень решительными и защищать интересы Украины": "Ничего об Украине без Украины! Это должно быть его приоритетом".

"Убежден, что президент полностью понимает свою ответственность и сделает все возможное, чтобы защитить Украину, чтобы застить клятву, которую он дал несколько месяцев назад", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

Обращаясь к участникам форума, он отметил, что лучший способ усилить безопасность – это укрепить наш оборонительный потенциал.

"Я здесь, чтобы защитить дело Украины, защитить мою страну, то, что было сделано в Украине. Защищать прошлое и бороться за будущее Украины", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, Франция считает, что, после одобрения Украиной "формулы Штайнмайера", условия для проведения встречи в нормандском формате на уровне глав государств и правительств сложились.

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Источник: Сегодня

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