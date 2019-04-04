Яценюк о 70-летии НАТО: Евроатлантическая интеграция Украины – безальтернативный необратимый процесс
НАТО стало надежной защитой от угроз внешней агрессии и залогом недопущения внутренних конфликтов, говорит лидер "Народного фронта"
Украина должна получить ускоренную процедуру обретения членства в НАТО. И если Киеву дать план действий, он выполнит его. Об этом 4 апреля, в 70-ю годовщину создания НАТО, на своей странице в Facebook написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
Он напомнил, что 70 лет назад по инициативе президента Соединенных Штатов Трумэна появился оборонительный союз свободных народов, который защитил их безопасность и одолел советскую империю в холодной войне: "Альянс стал гарантом быстрого восстановления и успешного развития послевоенной Европы".
НАТО стало надежной защитой от угроз внешней агрессии и залогом недопущения внутренних конфликтов, подчеркнул он: "Альянс принимал страны, которые имели нерешенные территориальные споры и помогал решать эти споры мирным путем".
"НАТО – это свобода и мир", – подчеркнул лидер "Народного фронта".
"Евроатлантическая интеграция Украины – безальтернативный необратимый процесс", – добавил он.
Яценюк подчеркнул, что большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО: "Украина должна получить ускоренную процедуру получения членства в Альянсе. Дайте нам план действий, – и мы выполним его".
"Вступление Украины необходимо не только нам, но и самому Альянсу. Это – единственный путь утверждения мира и безопасности на Европейском континенте", – подчеркнул Яценюк.
Напомним, ранее лидер "Народного фронта" заявил: "Украина станет членом ЕС и НАТО. Я верил в это пять лет назад, верю в это и сейчас" .
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