Яценюк о коронавирусе: Сегодня власти прежде всего нужно говорить людям правду

По словам Яценюка, задача номер один сейчас - ввести всеобъемлющий и полный карантин

Профессионализм вместо паники, системность вместо страха, действие вместо демагогии – это три столпа, на которых должна базироваться модель преодоления кризиса.

Об этом в эксклюзивном интервью заявил премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой " на телеканале "Украина" 22 марта.

"Людям в первую очередь надо говорить правду. И каждый из власти сегодня должен выходить и говорить: вот как развивается пандемия, вот сколько у нас есть масок, сколько тестов – только реально, а не лгать, – сколько у нас есть койкомест, сколько медицинского персонала, как мы обеспечены и которые у нас проблемы ", – отметил он.

В противном случае, это путь в никуда, подчеркнул Яценюк.

"Это как раз путь к полному разочарованию граждан и к распространению не только медицинской пандемии, но и к политической, социальной и экономической пандемии. Это надо остановить. Люди должны быть уверены, что в стране есть власть, и эта власть знает, что делать ", – отметил он.

Яценюк подчеркнул, что задача номер один сейчас – ввести всеобъемлющий и полный карантин.

"Мы отстаем от Европы и США по темпам распространения пандемии, по разным оценкам, от 2 до 3 недель. Это означает, что пока мы еще не ощутили реальной волны, как пандемии, так и экономического кризиса, который потом наступит. И это тоже надо честно артикулировать. Поэтому задача номер один – обеспечение полноценного карантина ", – убежден он.

Следующий шаг, подчеркнул Арсений Яценюк – обеспечить безопасность медиков а также других работников, которые обеспечивают жизнедеятельность граждан – спасателей, полицейских, работников продуктовых магазинов.

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"Задача власти – дать им средства защиты, у них должны быть маски, респираторы, средства дезинфекции. У них должна быть зарплата", – отметил Яценюк.

Власти также должны четко рассказать о ситуации с медицинским обеспечением.

"Они должны сейчас нам четко сказать, что есть в Украине, что едет в Украину и будет закупаться в кратчайший период времени", – говорит бывший премьер.

Говоря об экономической ситуации, Арсений Яценюк отметил, что во всем мире сфера услуг "на сегодня умерла".

"У нас нет таких сбережений у людей, которые дали бы возможности людям выживать. Пройдет неделя или три – и все, у людей не будет средств, за что есть ", – считает он.

Учитывая это, подчеркнул лидер НФ, Кабинет министров должен безотлагательно изменить систему выплат по безработице, переведя в онлайн, а также предусмотреть доплаты гражданам для того, чтобы обеспечить безработных.

Между тем, первая партия помощи от Фонда Арсения Яценюка "Открой Украину" уже в Черновцах. Город получил 13000 перчаток, 1000 респираторов FFP3 и 135 комплектов защитных костюмов для медицинского персонала. Во второй партии прибудут тесты на определение COVID-19, средства для дезинфекции.

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