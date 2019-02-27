Яценюк обсудил с Волкером политическую ситуацию в Украине накануне президентских выборов
В Украине ценят поддержку США в противодействии российским преступлений, говорит лидер "Народного фронта"
Для всех национальных сил сейчас самое важное достичь трех целей: сохранить политическую стабильность, предотвратить приход к власти реваншистов и популистов и сделать все возможное для защиты честных выборов.
Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Facebook после встречи со спецпредставителем Государственного департамента США Послом Куртом Волкером февраля.
Арсений Яценюк сообщил, что в центре внимания во время разговора, кроме политической ситуации в Украине накануне президентских выборов, было положение в сфере безопасности и отдельные аспекты мирного урегулирования.
"Агрессия России продолжается, а значит, тесное сотрудничество с американскими партнерами должно оставаться безусловным приоритетом для всего украинского политикума", – подчеркнул он.
Во время встречи с Куртом Волкером лидер "Народного фронта" подчеркнул, что в Украине "ценят поддержку Соединенных Штатов в противодействии российским преступлений и провокациям на Азове и в Керченском проливе и приветствуют визит в Украину американского эсминца "Дональд Кук", который по приглашению нашего правительства прибыл в Одессу".
"Спасибо послу Курту Волкеру за его активную работу и важную помощь для защиты национальной безопасности и суверенитета нашего государства", – написал Арсений Яценюк.
Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Петр Порошенко встретился с Волкером на эсминце США , зашедшем в порт Одессы.
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