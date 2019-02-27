Яценюк обсудил с Волкером политическую ситуацию в Украине накануне президентских выборов

В Украине ценят поддержку США в противодействии российским преступлений, говорит лидер "Народного фронта"

Фото: nfront.org.ua.

Яценюк обсудил с Волкером политическую ситуацию в Украине накануне президентских выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6a6/b44/5c76a6b442375.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6a6/b44/5c76a6b442375.jpg 2019-02-27T17:05:09+02:00 Политика В Украине ценят поддержку США в противодействии российским преступлений, говорит лидер «Народного фронта»

Для всех национальных сил сейчас самое важное достичь трех целей: сохранить политическую стабильность, предотвратить приход к власти реваншистов и популистов и сделать все возможное для защиты честных выборов.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Facebook после встречи со спецпредставителем Государственного департамента США Послом Куртом Волкером февраля.

Арсений Яценюк сообщил, что в центре внимания во время разговора, кроме политической ситуации в Украине накануне президентских выборов, было положение в сфере безопасности и отдельные аспекты мирного урегулирования.

"Агрессия России продолжается, а значит, тесное сотрудничество с американскими партнерами должно оставаться безусловным приоритетом для всего украинского политикума", – подчеркнул он.

Фото: nfront.org.ua

Во время встречи с Куртом Волкером лидер "Народного фронта" подчеркнул, что в Украине "ценят поддержку Соединенных Штатов в противодействии российским преступлений и провокациям на Азове и в Керченском проливе и приветствуют визит в Украину американского эсминца "Дональд Кук", который по приглашению нашего правительства прибыл в Одессу".

"Спасибо послу Курту Волкеру за его активную работу и важную помощь для защиты национальной безопасности и суверенитета нашего государства", – написал Арсений Яценюк.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Петр Порошенко встретился с Волкером на эсминце США , зашедшем в порт Одессы.

<p>

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Яценюк обсудил с Волкером политическую ситуацию в Украине накануне президентских выборов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.