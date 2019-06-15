Яценюк рассказал, почему Порошенко проиграл выборы

Лидер "Народного фронта" уверен, что Порошенко правильно посчитал его главным конкурентом

Фото: Getty Images

Бывший премьер-министр, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк считает, что Петр Порошенко в 2019 году проиграл выборы президента в том числе потому, что пошел на конфронтацию с ним, устроив ему "горящую землю" после 2014 года. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Яценюк отметил, что "никогда не расценивал Порошенко как врага".

"Более того, я с открытой душой к нему был, когда он стал президентом. Мы тогда с Турчиновым очень переживали, что выборы будут в два тура, что страна просто между первым и вторым туром не проживет. Он тогда выиграл в первом туре, и это было хорошо, потому что были проведены демократические выборы", – сказал Яценюк.

Но после этого, по словам Яценюка, Порошенко "задействовал всю машину" против него.

"Порошенко становится в один тур президентом. Ну, и Петр Алексеевич почему-то посчитал, что я у него основной конкурент на следующих президентских выборах. Ну, если честно, он правильно посчитал. Это правда.

В 2014 году БПП не ожидал, что они проиграют выборы "Народному фронту". И на следующий день после выборов все, что начали делать, – это затачивать всех против меня. Они мне устроили горящую землю под ногами. Онищенко публично заявил, что потратил 30 миллионов долларов на смещение Яценюка. Думаю, сегодня он, возможно, если и не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность всего этого", – добавил Яценюк.

В ответ на вопрос, почему Порошенко проиграл президентские выборы, он подчеркнул: "В том числе и что он сделал ошибку. Ему не надо было начинать войну со мной в 2014 году... Я брал весь огонь на себя".

"Я делал то, во что верю. Делал то, что есть в адекватном, правильном протоколе спасения пациента, который находится в клинической смерти. Никто другого рецепта до сегодняшнего дня не предложил", – добавил он.

Арсений Яценюк считает правильным, что не воевал публично с Порошенко.

"Правильно сделал, что ушел и не допустил досрочных парламентских выборов. Это бы точно привело к досрочным президентским выборам. А это имело бы невероятные последствия для государства. Не исключая дальнейшей федерализации страны", – убежден Яценюк.

В ответ на вопрос, в чем главная ошибка Порошенко, Арсений Яценюк сказал: "Если бы Порошенко на старте президентства был таким, каким он есть уже сегодня, после 5 лет президентства, думаю, что были бы другие результаты. Его тоже жизнь побила и тоже научила".

Отвечая на вопрос о качествах Порошенко, Яценюк сказал: "Я не скажу о Порошенко ничего плохого. Потому что то, что было, – это было. Мы как-то это разберемся. Плохо, что это поразило систему государственной власти в стране. Это подорвало доверие сначала к институту премьера, а затем к институту президента".

Напомним, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк считает неконституционным указ президента Зеленского о роспуске парламента. Он также посоветовал Владимиру Зеленскому сделать выводы из нарушений Конституции предыдущими президентами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Яценюк рассказал, почему Порошенко проиграл выборы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"