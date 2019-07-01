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Яценюк в Торонто примет участие в Конференции по поддержке реформ в Украине

1 июля, 14:16

Конференция по поддержке реформ в Украине – ключевоя ежегодное событие, посвященное экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине

Бывший премьер-министр, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк примет участие в третьей конференции по поддержке реформ в Украине, который состоится в Торонто 2-4 июля. Третьего июля Арсений Яценюк выступит на панельной дискуссии Making Reforms Happen. Об этом сообщили в пресс-службе политика.

 "После пяти лет беспрецедентных усилий для внедрения реформ в Украине, ключевые участники процесса реформирования поделятся опытом, как им это удалось, что сработало, а что – нет, как лучше двигаться вперед, чтобы преодолеть препятствия и обеспечить, чтобы результаты реформ были ощутимыми для граждан", – говорится в программе панельной дискуссии.

Конференция по поддержке реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) – ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертном обсуждению прогресса реформ в Украине.

В этом году событие в Торонто – уже третья конференция по поддержке реформ в Украине – предварительные происходили в Лондоне в 2017 году и в Копенгагене в 2018 году.

Традиционно, в Ukraine Reform Conference примут участие иностранные и украинские государственные деятели, бизнесмены топ-уровня, представители стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества.

Напомним, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк считает неконституционным указ президента Зеленского о роспуске парламента. Он также посоветовал Владимиру Зеленскому сделать выводы из нарушений Конституции предыдущими президентами.


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Тег Яценюк, ЕС, конференция, Арсений Яценюк, Торонто, народный фронт

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