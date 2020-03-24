Яценюк: Власть должна говорить с людьми, иначе заговорят те, кто хочет дефолта

Инструкции, как преодолевать нынешний кризис, нет ни у кого в мире, уверен политик

Сейчас задача всей власти – разговаривать с людьми. Потому что, если будет тишина, ее заполнят те, которые заинтересованы в дефолте. Которые заинтересованы в том, чтобы экономика упала, чтобы в Украине были проблемы. Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк сказал в программе "Свобода слова" на ICTV 23 марта.

"Общайтесь, говорите, не бойтесь и действуйте", – сказал Яценюк, добавив, что инструкции, как преодолевать нынешний кризис, нет ни у кого в мире.

"Паника есть в Соединенных Штатах, в Евросоюзе, но там люди принимают решения. Другого пути, чем увеличить дефицит государственного бюджета, создать стабилизационный фонд и пережить эту сложную экономическую ситуацию, нет", – подчеркнул Арсений Яценюк, напомнив, что даже канцлер Германии Ангела Меркель, которая была ранее против увеличения дефицита бюджета, заявила, что это необходимо делать.

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Покрывать дефицит бюджета необходимо в первую очередь за счет программы с Международным валютным фондом.

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Он также призвал власти начать планирование реструктуризации государственных долгов: "Сейчас лучшее время для того, чтобы провести реструктуризацию, как мы проводили в 2015 году. МВФ нас поддержит".

Он обратился к присутствующей на программе первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой и подчеркнул важность того, чтобы центральный банк не допустил растраты золотовалютных резервов и предотвратил валютным спекуляциям.

Арсений Яценюк подчеркнул, что премьер-министр должен стать главой антикризисного штаба. В то же время члены парламента должны проявить политическую волю и проголосовать за необходимые для преодоления кризиса законы.

Напомним, Арсений Яценюк призвал власти на время кризиса уменьшить свои зарплаты. Политик уверен, что надо показать народу, что власть борется за него в том числе и за счет себя.

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