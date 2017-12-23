Яценюка задержали на паспортном контроле в Женеве по запросу России

Сегодня, 20:12

По словам пресс-секретаря "Народного фронта" , это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле

Арсений Яценюк. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Арсений Яценюк. Фото: "Сегодня"

В пресс-службе бывшего премьер министра Арсения Яценюка рассказали, что в аэропорту Женевы его задержали правоохранители для проверки документов.

"Какими бы абсурдными ни были обвинения российского следом, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России – по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", – написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь "Народного фронта" Ольга Лаппо."

По ее словам, это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле.

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Напомним, в марте 2017 года Россия передала в украинское посольство копию постановления Ессентукского городского суда Ставропольского края об аресте экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по трем статьям. А именно: "Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападения", "Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление", "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Речь идет о т.н "чеченском деле". В Следкоме России заявили, якобы располагают доказательствами участия Яценюка в столкновениях в Чечне в 1994-95 годах.

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В то же время, сам Яценюк называет эти обвинения фейковыми и собирается судиться с Россией в ЕСПЧ. 

Ранее в России Арсению Яценюку приписали участие еще в одной войне – на этот раз в Приднестровье в 1992 году.
яценюк, аэропорт, задержание, женева

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Источник:

"Сегодня"

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