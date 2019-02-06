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Пресс-конференция Януковича в Москве: видео

Сегодня, 13:01

Экс-гарант уже не первый раз устраивает большие встречи со СМИ и намерен сделать новые публичные заявления

Фото: AFP
Пресс-конференция Януковича в Москве: видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ab3/8d2/5c5ab38d2f1e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ab3/8d2/5c5ab38d2f1e1.jpg Политика Экс-гарант уже не первый раз устраивает большие встречи со СМИ и намерен сделать новые публичные заявления

Признанный виновным в государственной измене экс-президент Виктор Янукович сегодня решил выступить перед журналистами в Москве.

Как накануне объяснял его адвокат Виталий Сердюк, после приговора Оболонского суда Киева, защита поехала к своему клиенту для согласования позиции по дальнейшим действиям, однако экс-гарант выехал из России из-за якобы осложнений со здоровьем в связи с ранее полученной травмой.

"... Реакция (на приговор) после выздоровления, публичная, через СМИ, конечно, будет, и мы ее ждем", – говорил адвокат.

Как известно, 24 января суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. Также стало известно, какой срок присудили беглецу.

Напомним, последний раз Янукович давал пресс-конференцию 2 марта прошлого года. Беглец говорил о ситуации на Донбассе, рассказал, что писал президенту РФ Владимиру Путину, почему Украина потеряла Крым и многое другое.

До этого экс-гарант выступал на пресс-конференции в Москве в феврале 2017 года. Беглый экс-президент высказался против отделения Донбасса от Украины и отрицал просьбу ввести российские войска в Украину. Читайте подробней главные тезисы Януковича.

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Тег Россия, Янукович, москва, пресс-конференция, экс-президент

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