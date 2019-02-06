Пресс-конференция Януковича в Москве: видео
Экс-гарант уже не первый раз устраивает большие встречи со СМИ и намерен сделать новые публичные заявления
Признанный виновным в государственной измене экс-президент Виктор Янукович сегодня решил выступить перед журналистами в Москве.
Как накануне объяснял его адвокат Виталий Сердюк, после приговора Оболонского суда Киева, защита поехала к своему клиенту для согласования позиции по дальнейшим действиям, однако экс-гарант выехал из России из-за якобы осложнений со здоровьем в связи с ранее полученной травмой.
"... Реакция (на приговор) после выздоровления, публичная, через СМИ, конечно, будет, и мы ее ждем", – говорил адвокат.
Как известно, 24 января суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. Также стало известно, какой срок присудили беглецу.
Напомним, последний раз Янукович давал пресс-конференцию 2 марта прошлого года. Беглец говорил о ситуации на Донбассе, рассказал, что писал президенту РФ Владимиру Путину, почему Украина потеряла Крым и многое другое.
До этого экс-гарант выступал на пресс-конференции в Москве в феврале 2017 года. Беглый экс-президент высказался против отделения Донбасса от Украины и отрицал просьбу ввести российские войска в Украину. Читайте подробней главные тезисы Януковича.
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