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Янукович подал в суд на своего бывшего госадвоката

7 мая, 01:51

Сейчас в суде изучаются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу

Фото: president.gov.ua

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Окружной админсуд Киева с иском, в котором просит привлечь к дисциплинарной ответственности его государственного адвоката Ивана Ангелина.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Виктора Януковича к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, третье лицо – Иван Ангелин. Истец просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта 2019 года, которым было отменено решение о привлечении адвоката Ивана Ангелина к дисциплинарной ответственности , а именно – лишение его права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас в суде изучаются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу.

Адвокат Регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи города Киева Иван Ангелин, назначен экс-президенту Януковичу по делу Майдана, в сентябре 2018 года Квалификационной дисциплинарной комиссией адвокатуры города Киева был лишен права заниматься адвокатской деятельностью с разъяснением, что Ангелин "вместо защиты клиента работал не на его стороне и не в его интересах, а способствуя получению прокуратурой в кратчайшие сроки решения против клиента".

В марте 2019 года Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры отменила это решение.

Ранее мы сообщали, адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк заявил, что Янукович хочет вернуться в Украину. При этом он уточнил, что это не связано с приходом к власти нового президента, коим был избран Владимир Зеленский.


Напомним, что и сам экс-президент, и его защита неоднократно заявляли ранее о намерении Януковича вернуться в Украину. Последний раз об этом говорил Сердюк после того, как суд приговорил его клиента к 13 годам лишения свободы за госизмену. "Апелляционные жалобы на приговор Оболонского суда уже были поданы. Он временно пребывает в Российской Федерации. Да, планирует вернуться в Украину". В то же время сам Янукович спрогнозировал, что будет, если он вернется в Украину.

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Тег суд, Янукович, иск, адвокат

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