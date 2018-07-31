Янукович в шаге от вердикта: суд начинает дебаты между сторонами обвинения и защиты

Самый громкий судебный процесс за время независимости страны — над беглым президентом Виктором Януковичем — выходит на финишную прямую. Сегодня суд планирует начать дебаты между сторонами обвинения и защиты. Это означает, что вердикт может быть обнародован до Дня Независимости.

Суд над Виктором Януковичем длится с мая прошлого года. Из-за отсутствия "легитимного" в Украине — процесс заочный. Обвинение инкриминирует Януковичу три тяжкие статьи УК: "Государственная измена", "Пособничество в ведении агрессивной войны" и "Пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность, что повлекло гибель людей и иные тяжелые последствия". Максимальное наказание, которое грозит Януковичу, — пожизненный срок. Сам он еще в прошлом году отказался участвовать в этом процессе. Янукович заявил, что суд, мол, предвзят, а финал предопределен.

Всего за время судебных заседаний было допрошено полсотни свидетелей, в их числе — нынешний президент Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-премьер Арсений Яценюк. Свои показания дали и некоторые из бывших охранников Януковича. Их показания кардинально отличаются друг от друга — одни утверждали, что 20 февраля 2014 года на Януковича было совершено покушение — кортеж был массированно обстрелян. Вторые твердят, что ничего подобного в тот день не было. В целом, свидетели защиты и обвинения акцентировали внимание на совершенно разных вещах. Первые на том, что Янукович не упоминал в разговорах о намерениях покидать Украину. А свидетели обвинения — на том, что состояние армии в начале 2014-го было катастрофическим.

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Случались за время процесса и нестандартные ситуации. Например, в мае прошлого года судье пришлось перенести одно из заседаний из-за того, что адвокат Януковича после зачитывания десятков страниц текста начал заметно терять голос. А в мае нынешнего защита Януковича, после того как осталась недовольной действиями судей и прокуроров, вызвала прямо в суд патрульную полицию, чтобы... заявить о преступлении, якобы совершенном в отношении обвиняемого Януковича.

Первоначально дебаты должны были состояться вчера, но на них не явилась защита Виктора Януковича, поэтому обвинению дискутировать было не с кем.

"Защитники Януковича якобы находятся в Верховном суде, где будет рассматриваться их ходатайство о смене подсудности данного уголовного дела", — сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Один из адвокатов Януковича Виталий Сердюк подтвердил, что не явился в Оболонский суд из-за того, что был в это время в Верховном суде, но уточнил, что заранее уведомил Оболонский суд о своем предполагаемом отсутствии.

"Во вторник адвокат Виталий Сердюк планирует быть в Оболонском суде", — кратко сообщили нам в его пресс-службе.

Эксперты: "Вплоть до пожизненного"

Эксперты считают, что, несмотря на заминки, приговор Януковичу скоро будет вынесен.

"Процесс близится к финалу, и приговор Януковичу будет, — считает политолог Владимир Фесенко, хотя в том, что вердикт могут огласить до Дня Независимости, сомневается. — Наша судебная система достаточно парадоксальна, поэтому предполагать сложно. Теоретически, конечно, могут подогнать под дату, но не уверен, что это возможно. Что касается наличия приговора, то даже если Янукович и не сядет в тюрьму, такое решение может стать уроком для будущих руководителей Украины. Другими словами, это станет демонстрацией обществу того, что даже высшие руководители могут быть привлечены к ответу и наказаны".

Эксперт не считает, что вынесение обвинительного приговора вызовет эскалацию конфликта на Донбассе.

"Не будет Путин из-за Януковича устраивать военные спектакли", — считает Владимир Фесенко.

"ВЫШКА".

Адвокат Иван Либерман не исключает, что Януковича могут осудить по максимуму.

"Думаю, его могут приговорить к пожизненному, потому как погибло много людей, — говорит Либерман. — При этом считаю, что решение будет обжаловаться в апелляционной и кассационной инстанциях на протяжении года-полутора".

Либерман акцентирует, что нынешнее заочное осуждение (если оно, конечно, состоится) станет первым в истории страны.

"Если Янукович вдруг вернется в Украину, то при наличии приговора правоохранители будут обязаны выполнить решение суда, и он сядет в тюрьму", — резюмировал адвокат.

Отметим, что в таком случае решение на задержание будет бессрочным, без срока давности.

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А судьи кто

Приговор Януковичу, скорее всего, будет оглашать судья Владислав Девятко. Он получил широкую известность после того, как в 2009 году приговорил к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества львовского судью-"колядника" Игоря Зварича. Последнего суд признал виновным в получении взяток на общую сумму около миллиона гривен (сам Зварич заявлял, что это деньги людей, которые посевали у него в кабинете в новогодние праздники).

Как узнала "Сегодня", судье Девятко наряду с известными личностями приходится судить и "обыкновенных" преступников. Один из его последних приговоров, в середине июля, был вынесен продавцу наркотиков, который "по совместительству" грабил женщин в столичных лифтах. Судья Девятко приговорил налетчика к девяти годам тюрьмы с конфискацией имущества.