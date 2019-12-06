Яременко: Зеленского в Париже попытаются взять в "осаду"

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Во время "Нормандского саммита" в Париже на президента Украины Владимира Зеленского будут пытаться давить и заставить пойти на неприемлемый для Киева компромисс. Об этом предупредил главу государства народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко.

Он считает, что президенту Украины придется тяжело на переговорах с лидерами Франции, Германии и России.

"Прежде всего, я ожидаю и искренне верю, что президент Зеленский выстоит и не пересечет собственные "красные линии". Это будет один из самых важных дней в жизни президента Зеленского. На него системно давить и угрозами, и лестью с обещаниями; возможно, пытаются взять в "осаду", чтобы через много часов переговоров предложить "крошечный компромисик", а на замену – конец пыток и возможность показать всему миру, что он договорился, а предшественник не смог. Это надо будет отбросить и выстоять", – написал Яременко в Facebook.

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Нардеп подчеркнул, что "красные линии" Зеленского делают реалистичными его цели по достижению мира.

"Важно также, что перед началом переговоров и президент, и его переговорная команда четко заявили, что понимают и воспринимают нормально возможность того, что никаких договоренностей не будет. Это важно, чтобы оппоненты даже не планировали "поймать" украинскую делегацию на завышенных ожиданиях и стремлению им соответствовать", – добавил политик.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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