"Языковой" закон: когда стоит ожидать решения Рады и что может этому препятствовать
Политологи настроены оптимистично, но напоминают о больше 2 000 правок
"Языковой" закон будет приоритетным на этой неделе для Верховной Рады Украины. В этом вопросе сошлись мнения председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко и директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы.
Так, Фесенко считает, что этот закон будут спешит принять, чтобы добавить себе балов в предвыборной гонке.
"Это принципиально важный законопроект для некоторых политических сил накануне выборов. Я думаю, он будет основным вопросом", – говорит политолог.
В свою очередь, Виталий Бала считает, что, наоборот, этот закон стоит принять побыстрее, чтобы избежать возможных манипуляций на языковой почве на выборах – как президентских, так и парламентских.
"Этот закон надо было давно принять, и его будут принимать, чтобы не было спекуляций на президентских и парламентских выборах. Поэтому чтобы уменьшить градус напряжения в контексте превентивных каких-либо действий на будущее, надеюсь, что они будут-таки голосовать", – комментирует политолог.
При этом оба эксперта сходятся на мнении, что, несмотря на значимости этого законопроекта, существует больше 2 000 правок, которые могут замедлить его рассмотрение и принятие.
"Здесь больше 2000 правок. Его начнут рассматривать, но это потребует времени. Рассмотрение подобных законопроектов, в которых сильно много правок, как правило, затягивается. Это требует минимум два, а то и больше дней", – добавляет Фесенко.
Успех принятия этого закона, в первую очередь, зависит от руководства ВРУ, считают политологи.
"Может быть множество причин, которые не позволят принять закон. Более 2 000 правок. Все зависит от руководства Верховной Рады и тех депутатов, которые поддерживали этот закон", – суммирует Бала.
Напомним, ранее "Сегодня" подробно рассказал о новом языковом законе. По проекту, единственный госязык — украинский. На нем будет проходить обучение на всех уровнях. Нацменьшинства, наряду с украинским, смогут учиться на своем языке в отдельных группах.
Проект о языке в первом чтении парламент принял еще в октябре 2018-го. В четверг ВР начала работу над вторым чтением, но к инициативе было подано больше 2000 правок. Спикер ВР Андрей Парубий признался: предсказать, когда будет голосование, сложно, но принять проект хотят до 31 марта.
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