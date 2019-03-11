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"Языковой" закон: когда стоит ожидать решения Рады и что может этому препятствовать

Сегодня, 11:55

Политологи настроены оптимистично, но напоминают о больше 2 000 правок

Фото: Сегодня
"Языковой" закон: когда стоит ожидать решения Рады и что может этому препятствовать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7f9/3f6/5c57f93f66e18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7f9/3f6/5c57f93f66e18.jpg Политика Политологи настроены оптимистично, но напоминают о больше 2 000 правок

"Языковой" закон будет приоритетным на этой неделе для Верховной Рады Украины. В этом вопросе сошлись мнения председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко и директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы.

Так, Фесенко считает, что этот закон будут спешит принять, чтобы добавить себе балов в предвыборной гонке.

"Это принципиально важный законопроект для некоторых политических сил накануне выборов. Я думаю, он будет основным вопросом", – говорит политолог.

В свою очередь, Виталий Бала считает, что, наоборот, этот закон стоит принять побыстрее, чтобы избежать возможных манипуляций на языковой почве на выборах – как президентских, так и парламентских.

"Этот закон надо было давно принять, и его будут принимать, чтобы не было спекуляций на президентских и парламентских выборах. Поэтому чтобы уменьшить градус напряжения в контексте превентивных каких-либо действий на будущее, надеюсь, что они будут-таки голосовать", – комментирует политолог.

При этом оба эксперта сходятся на мнении, что, несмотря на значимости этого законопроекта, существует больше 2 000 правок, которые могут замедлить его рассмотрение и принятие.

"Здесь больше 2000 правок. Его начнут рассматривать, но это потребует времени. Рассмотрение подобных законопроектов, в которых сильно много правок, как правило, затягивается. Это требует минимум два, а то и больше дней", – добавляет Фесенко.

Успех принятия этого закона, в первую очередь, зависит от руководства ВРУ, считают политологи.

"Может быть множество причин, которые не позволят принять закон. Более 2 000 правок. Все зависит от руководства Верховной Рады и тех депутатов, которые поддерживали этот закон", – суммирует Бала.

Напомним, ранее "Сегодня" подробно рассказал о новом языковом законе. По проекту, единственный госязык — украинский. На нем будет проходить обучение на всех уровнях. Нацменьшинства, наряду с украинским, смогут учиться на своем языке в отдельных группах.

Проект о языке в первом чтении парламент принял еще в октябре 2018-го. В четверг ВР начала работу над вторым чтением, но к инициативе было подано больше 2000 правок. Спикер ВР Андрей Парубий признался: предсказать, когда будет голосование, сложно, но принять проект хотят до 31 марта.

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Тег закон, Рада, язык, фесенко, бала

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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