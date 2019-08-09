Юлия Тимошенко во второй раз стала бабушкой. Ее дочь – Евгения родила сына.

Об этом стало известно из сообщения в соцсетях секретаря фракции "Батькивщина" в Киевсовете. Напомним, у супругов Евгении Тимошенко и ее мужа Артура Чечеткина это уже второй ребенок. Три года они воспитывают дочь Еву.

В пресс-службе Юлии Тимошенко рождения внука не опровергают, но официальных комментариев не дают.

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Так как подробности личной жизни Юлия Тимошенко афиширует неохотно.

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Напомним, что ранее Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", обнародовала электронную декларацию о доходах за 2018 год.

В документе указан доход 899,8 тыс. гривен. Также Тимошенко указала, что ее муж Александр заработал за год 6,9 млн гривен. Сама Тимошенко держит в банке 668,8 тыс. гривен и еще 290 тыс. гривен наличными. Муж Тимошенко владеет такими сбережениями: 232 тыс. гривен в банке, 199 тыс. евро, 540 тыс. гривен и 420 тыс. долларов – наличными.

В декларации указано, что Тимошенко не имеет собственной недвижимости и арендует у двоюродной сестры дом площадью 588 кв.под Киевом, а также два земельных участка общей площадью 3362 кв. м. Также Тимошенко арендует еще один дом под Киевом и участок у своей тети.

Кроме того, ранее Юлия Тимошенко пришла в парламент с новой прической, удивив при этом и коллег, и общественность. Сайт "Сегодня" предлагает вспомнить, как менялся образ Тимошенко, показав самые яркие ее перевоплощения.

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