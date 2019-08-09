Юлия Тимошенко во второй раз стала бабушкой. Ее дочь – Евгения родила сына.
Об этом стало известно из сообщения в соцсетях секретаря фракции "Батькивщина" в Киевсовете. Напомним, у супругов Евгении Тимошенко и ее мужа Артура Чечеткина это уже второй ребенок. Три года они воспитывают дочь Еву.
В пресс-службе Юлии Тимошенко рождения внука не опровергают, но официальных комментариев не дают.
Так как подробности личной жизни Юлия Тимошенко афиширует неохотно.
Напомним, что ранее Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", обнародовала электронную декларацию о доходах за 2018 год.
В документе указан доход 899,8 тыс. гривен. Также Тимошенко указала, что ее муж Александр заработал за год 6,9 млн гривен. Сама Тимошенко держит в банке 668,8 тыс. гривен и еще 290 тыс. гривен наличными. Муж Тимошенко владеет такими сбережениями: 232 тыс. гривен в банке, 199 тыс. евро, 540 тыс. гривен и 420 тыс. долларов – наличными.
В декларации указано, что Тимошенко не имеет собственной недвижимости и арендует у двоюродной сестры дом площадью 588 кв.под Киевом, а также два земельных участка общей площадью 3362 кв. м. Также Тимошенко арендует еще один дом под Киевом и участок у своей тети.
Кроме того, ранее Юлия Тимошенко пришла в парламент с новой прической, удивив при этом и коллег, и общественность. Сайт "Сегодня" предлагает вспомнить, как менялся образ Тимошенко, показав самые яркие ее перевоплощения.
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