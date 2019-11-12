Задержание чиновницы из Офиса президента: в САП раскрыли подробности

/ Фото: НАБУ

12 ноября 2019 детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачены участники преступной группы, среди которых – сотрудница Офиса президента Украины, по подозрению в получении неправомерной выгоды.

"Во время негласных следственно-розыскных действий задокументирован факт вымогательства с физического лица 300 тыс. долларов США неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины", – говорится в сообщении САП.

Руководительница одного из главных департаментов Офиса президента Украины, ее сообщница – экс-заместитель министра культуры Украины (2011 г..) и другие участники группировки задержаны в соответствии с ст.208 УПК Украины сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долларов США.

Продолжаются неотложные следственные действия, к которым приобщены работники СБУ.

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Решается вопрос сообщения о подозрении.

"Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда", – подчеркивается в сообщении.

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Ранее сообщалось, что во вторник, 12 ноября, сотрудники НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве. По данным источника, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в ОП.

Позже в Офисе президента подтвердили факт задержания Национальным антикоррупционным бюро руководителя одного из главных департаментов Офиса президента Украины.

Сегодня сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса Президента Украины. Она работала в разных отделах Администрации Президента с 2005 года. Для Главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше пост коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 11 ноября, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало семь человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка в более чем миллиард гривень.Речь идет о1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка, говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

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