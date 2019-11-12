Фото: kmu.gov.ua

Во вторник, 12 ноября, сотрудники НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве. По данным источника, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в ОП.

В частности, она якобы просила 150 тысяч долларов за назначение на должность заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", пишет "Украинская правда".

Позже в Офисе президента подтвердили факт задержания Национальным антикоррупционным бюро руководителя одного из главных департаментов Офиса президента Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента.

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"Сегодня сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса Президента Украины. Она работала в разных отделах Администрации Президента с 2005 года. Для Главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше пост коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главы государства добавили, что все подробности у НАБУ.

В тренде НАБУ задержало чиновницу ОП на крупной взятке

Напомним, в понедельник, 11 ноября, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало семь человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка в более чем миллиард гривень.Речь идет о1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка, говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Почти сразу же в СМИ появилась информация о том, что один из задержанных – председатель правления Райффайзен Банка Аваль и бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.

О том, что задержанного отпустили после объявления подозрения, написал также экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

Одной из первых прокомментировала ситуацию экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. По ее мнению, задержание следователями Национального антикоррупционного бюро Украины бывшего заместителя главы Национального банка Александра Писарука является усилением террора в отношении старой власти.

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