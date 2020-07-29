Задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера нужно передать Украине – Климкин

Среди задержанных в Беларуси боевиков российской частной военной компании Вагнера, могут быть наемники, которые воевали на Донбассе. Об этом в Facebook написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"В Минске задержали российских боевиков из ЧВК Вагнера. Что они там делали и чего хотели перед президентскими выборами – это пусть Лукашенко выясняет и контролирует. Но в сети уже есть их фамилии, я бы быстренько их проверил, не воевали ли они на Донбассе и если да, то требовал бы немедленной выдачи в Украине", - написал он.

По словам дипломата, есть две причины, чтобы Киев начал соответствующие переговоры с Минском.

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"Во-первых, им нужно организовать здесь показательный судебный процесс, а во-вторых, будет, кого менять на наших политических заключенных и заложников", – считает Павел Климкин.

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Напомним, что, по данным белорусских силовиков, под Минском были задержаны 32 боевика российской частной военной компании "Вагнер" . Всего же в республику якобы прибыли около 200 российских наемников.

Посольство РФ в Минске заявило, что не получало официальной информации от компетентных органов Беларуси о задержании под Минском российских граждан.

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