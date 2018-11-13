"Задолбали": Ляшко записал жесткое обращение к чиновникам

Лидер Радикально партии Олег Ляшко, не раз критиковавший политику повышения цен на газ, опубликовал обращение к чиновникам с требованием немедленно включить отопление во всех городах Украины. Политик выразил солидарность с жителями Кривого Рога, Павлограда, Смелы и других населенных пунктов, где до сих пор не решен вопрос с отоплением. Свое обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Из-за безответственности чиновников почти миллион украинцев сейчас без тепла. Ночью морозы до -5, дети мерзнут, люди греются под тремя одеялами, тепла нет, газа нет", – возмутился лидер Радикальной партии.

Ляшко убежден, люди не должны страдать из-за безответственности и чиновников. Народный депутат убежден, если чиновники не могут решить проблемы людей, они не должны занимать свои должности.

"Если не дай Бог кто-то умрет от холода, это будет на вашей совести. Или вы дадите украинцам тепло, или уходите. Задолбали! Дайте тепло в дома каждой украинской семьи", – подытожил Ляшко.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко собирал на акцию протеста под зданием Кабинета министров людей, возмущенных высокими тарифами на газ и отсутствием тепла в домах.