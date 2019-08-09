Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

Захарова отреагировала на решение Украины пустить российский самолет

Сегодня, 12:23

«Боинг» российской авиакомпании попал в опасную ситуацию, но Украина помогла

Фото: Politeka

Фото: Politeka

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала разрешение украинской авиаслужбы пустить в воздушное пространство Украины самолет российской авиакомпании, полету которого угрожала непогода.

"Украина разрешила российскому самолёту авиакомпании "Глобус", следовавшему из Италии в Россию, осуществить перелет над своей территорией для обхода грозового фронта, сообщили в пресс-службе "Украэроруха. Отличная новость. Спасибо", – написала она в Facebook.

Реклама

В тренде
Украинцы смогут оформить пенсию "в один клик": появился новый онлайн-сервис

Как сообщали новости "Сегодня", 7 августа Украина пустила в свое воздушное пространство российский самолет. "Боинг" российской авиакомпании "Глобус" Boeing-738 REG –VQBMG, который летел в Москву из Италии, благодаря Украине обошел грозовой фронт и не подвергся опасности непогоды.

Напомним, с 25 октября 2015 года прекращено авиасообщение между Украиной и РФ. Таким образом, вступили в силу те санкции, которые были введены в отношении российских авиакомпаний, нарушавших законодательство Украины. В украинском санкционном списке оказались 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в оккупированный Крым, и две украинские компании, "национализированные" так называемым "правительством" временно оккупированного Крыма.

В ответ на украинские санкции Росавиация закрыла российское небо для украинских авиакомпаний.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия самолет захарова воздушное пространство

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – Пономарев
У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – ПономаревПолитика
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по Донбассу
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по ДонбассуПолитика
Кабмин уплотнят: какие министерства собирается объединить новое правительство
Кабмин уплотнят: какие министерства собирается объединить новое правительствоПолитика
Переговоры Зеленского и Путина: американский дипломат указал на важный аспект
Переговоры Зеленского и Путина: американский дипломат указал на важный аспектПолитика
Зеленский позвонил Макрону: стали известны подробности разговора
Зеленский позвонил Макрону: стали известны подробности разговораПолитика
Зеленский напомнил миру, что нужно заставить Россию уважать международное право
Зеленский напомнил миру, что нужно заставить Россию уважать международное правоПолитика

Новости партнеров

Loading...