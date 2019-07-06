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Закон о люстрации не выполнил свою ключевую задачу — Разумков

6 июля, 02:22

По его словам, закон позволил уйти от наказания тем, кто его заслуживал

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото: AFP

Глава пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков раскритиковал закон о люстрации.

Об этом лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил в эфире ток-шоу "Оппозиция" на телеканале "Украина"

"Закон о люстрации ключевую задачу свою не выполнил", — отметил Разумков.

По его словам, закон позволил уйти от наказания тем, кто его заслуживал, а полезных людей лишил возможности работать на благо государства.

"Он для многих не явился наказанием за то, что они нарушали закон: попав под люстрацию, они смогли избежать ответственности за деяния, за которые должны ее понести", — заявил Разумков. При этом он добавил, что закон о люстрации лишил возможности работать тех "людей, которые могли бы быть полезными".


Как мы уже писали, 27 февраля 2019 года КСУ обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В частности, судьи считают, что данная статья противоречит статьям 62 и 63 Конституции, согласно которым все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу и что никто не обязан давать показания или объяснения относительно себя и своих близких.

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Тег закон, политика, Украина, люстрация, Разумков

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Источник:

ТАСС

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