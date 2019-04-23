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Закон о переименовании УПЦ Московского патриархата продолжает действовать: Парубий объяснил

Сегодня, 02:00

22 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Московского патриархата

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает абсурдным решение окружного административного суда Киева относительно переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата) и подчеркивает , что закон, обязывающий УПЦ (МП) сменить название, продолжает действовать.

"Решение окружного суда сегодня, конечно, является абсурдом", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов понедельник вечером.

"Подчеркиваю, закон не отменен, он действует", – заявил спикер.

Напомним, Украинская православная церковь Московского патриархата добилась приостановки своего переименования, несмотря на принятый Верховной Радой в декабре соответствующий законопроект №5309.

Как сообщила 22 апреля пресс-служба Окружного административного суда Киева, который рассматривал соответствующий иск УПЦ (МП), действие закона было приостановлено "ввиду того, что непринятие таких мер может существенно усложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца".

Напомним, что 22 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Московского патриархата, административный центр которого находится в России.

Однако, как мы уже писали, в самой УПЦ МП ранее заявили, что они не видят оснований менять свое название.

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Тег закон, суд, Парубий, московский патриархат, переименование, упц мп

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Источник:

Интерфакс-Украина

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