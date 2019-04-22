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Суд остановил переименование УПЦ Московского патриархата

Сегодня, 17:58

Окружной административный суд Киева посчитал решение Рады о новом названии УПЦ МП вмешательством в дела церкви

Фото: Flickr

Украинская православная церковь Московского патриархата добилась приостановки своего переименования, несмотря на принятый Верховной Радой в декабре соответствующий законопроект №5309.

Как сообщила 22 апреля пресс-служба Окружного административного суда Киева, который рассматривал соответствующий иск УПЦ (МП), действие закона было приостановлено "ввиду того, что непринятие таких мер может существенно усложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца".

Кроме того, переименование Московского патриархата в Русскую православную церковь суд посчитал "неоправданным вмешательством государства" в деятельность этой религиозной организации.

В то же время, как отметили в суде, что по факту приостановление переименования нельзя считать решением спора, потому что это лишь сохраняет "существующее положение вещей до завершения разбирательства дела по существу".

Также в столичном суде отметили, что в качестве третьих лиц к участию в деле были привлечены 265 религиозных организаций.

Напомним, что 22 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Московского патриархата, административный центр которого находится в России.

Однако, как мы уже писали, в самой УПЦ МП ранее заявили, что они не видят оснований менять свое название.

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Тег суд, религия, московский патриархат, переименование, упц мп

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Источник:

Интерфакс-Украина

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