Закон о референдуме: есть ли шанс ввести смертную казнь или "подарить" Крым России

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о референдуме (№3612). Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук успокоил – на всеукраинском голосовании не может рассматриваться вопрос сдачи украинских территорий или введения в Украине смертной казни.

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Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Журналисты напоминают Стефанчуку, что критики законопроекта бьют тревогу, что на таком референдуме у граждан появляется возможность чуть ли не "подарить" Крым России, если проголосуют. Однако представитель парламента заверил – это невозможно.

"Во-первых, это очень распространенный фейк. Но в чем дело? Вы понимаете, что готовя этот законопроект, мы должны исходить из "тела" Конституции. И именно в Конституции написано, в ст. 73 о том, что вопросы, касающиеся изменения территории Украины, – это вопрос всеукраинского референдума. Мы не знаем, что закладывалось авторами Конституции в это, но мы были вынуждены процитировать эту норму в данном законопроекте (№3612). Но мы понимаем, что могут быть спекуляции на этом фоне. И именно поэтому, когда вы посмотрите в той же статье 3, мы положили предохранитель, что не могут выноситься вопросы, касающиеся территориальной целостности Украины. Таким образом, мы эту формулу протрактовали так, что только вопросы расширения территории Украины могут быть вопросом всеукраинского референдума. И опять же подчеркиваю, что мы не могли обойти это, потому что это прямое требование ст. 73 Конституции Украины", – сказал Стефанчук.

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Что касается вопроса введения смертной казни в Украине, то уже соцопросы показывают, что большая часть украинцев не против такой нормы в Конституции. Однако и такой вопрос нельзя будет вынести на голосование.

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"Мы провели как раз внутреннюю, закрытую социологию. И вопрос возвращения смертной казни – это был вопрос фактически №1, который люди хотели бы вынести на референдум. Но мы понимаем, что такой референдум будет действительно популистским. И поэтому мы и заложили этот предохранитель, что это четко противоречит 6-му и 13-му протоколам Европейской конвенции. Потому что там четко записано, что не может быть смертной казни. И поэтому этот вопрос не может выноситься на всеукраинский референдум", – резюмировал вице-спикер Рады.

Как известно, всеукраинский референдум может быть проведен по следующим вопросам: утверждение закона о внесении изменений в разделы I (общие основы), III (выборы, референдум), XIII (внесение изменений в Конституцию) Конституции Украины (инициирует референдум по этому вопросу президент Украины); решение вопроса общегосударственного значения (инициирует народ); изменение территории Украины (инициирует Верховная Рада); о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений (инициирует народ). Эксперты рассказывали сайту "Сегодня", какие плюсы, минусы и подводные камни в законе о референдуме.

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