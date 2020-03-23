Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

Закон о реформе СБУ нужно принять как можно быстрее – эксперты

23 марта, 16:02

Денис Беспалов

Президент уже внес на рассмотрение парламента новый закон о СБУ

Реформа Службы безопасности Украины позволит лучше противодействовать угрозам национальной безопасности, которые постоянно эволюционируют. Поэтому новый закон о СБУ следует принять как можно скорее. Такое мнение выразили эксперты, анализируя законопроект о СБУ, поданный в парламент президентом Владимиром Зеленским, передает "Укринформ".

"Этот закон является определенным образом эволюционным. Он, по крайней мере, не разрушает то, что есть, а вместе с УПК способен построить новую эффективную структуру. Это своеобразный "кодекс" службы – более современный, чем тот, который был с 1992 года и уже полностью выхолощенный изменениями и дополнениями", – считает адвокат "Столичной коллегии адвокатов" Геннадий Дубов.

Политолог Андрей Вигиринский подчеркивает, что новый закон о СБУ содержит достаточно широкие рамки полномочий, поскольку детально спрогнозировать риски для нацбезопасности невозможно.

"Еще 10-20 лет тому назад о тех же киберугрозах нельзя было говорить как о чем-то реальном, а эволюция угроз происходит постоянно", – сказал Вигиринский.

Реклама

Эксперты объяснили, какие основные требования общества к СБУ и то, как они будут реализованы в новом законе.

Например, ранее органы прокуратуры могли привлекать следователей СБУ к своим досудебным расследованиям. А бизнес воспринимал приход на предприятие оперативника как давление.

В тренде
Зеленский призвал читать интересные книги, а Шмыгаль – поддержать родных: главные высказывания недели

"В законе это убирается и ставится прямой запрет на привлечение Службы безопасности", - подчеркнул Дубов.

Эксперты подчеркивают, что многие аспекты работы спецслужбы должны оставаться непубличными, например контрразведка, разработка и прогнозирование рисков, работа оперативников под прикрытием.

"Если бы отбору таких кадров предшествовало открытое интервьюирование, то представители гражданского общества, делегированные отдельными посольствами, были бы осведомлены относительно всего оперативного состава спецслужбы", – отметил Вигиринський.

Он прогнозирует, что законопроект может быть принят во втором-третьем квартале.

Как известно, президент Владимир Зеленский 10 марта внес в Верховную Раду законопроект №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины".

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" глава СБУ Иван Баканов рассказал, что реформа службы будет предусматривать сокращение штата и повышение зарплат сотрудникам. Закон о реформе СБУ будет предусматривать гибкую структуру СБУ и механизм действия от угроз, а не от функций. То есть если возникает какая-то угроза, президент, например, создает какой-то новый департамент в структуре СБУ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ закон реформирование реформы

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Власть обсуждает введение ЧП в Украине: что это значит
Власть обсуждает введение ЧП в Украине: что это значитУкраина
Стало известно, когда Рада может объявить чрезвычайное положение в Украине
Стало известно, когда Рада может объявить чрезвычайное положение в УкраинеПолитика
Встал вопрос, как страна будет жить после коронавируса: премьер-министр Шмыгаль сделал заявление
Встал вопрос, как страна будет жить после коронавируса: премьер-министр Шмыгаль сделал заявлениеПолитика
Большинство фракций в Раде выступили против чрезвычайного положения – депутат
Большинство фракций в Раде выступили против чрезвычайного положения – депутатПолитика
Стало известно, как Зеленского защищают от коронавируса
Стало известно, как Зеленского защищают от коронавирусаУкраина
У нардепа с коронавирусом диагностировали воспаление легких
У нардепа с коронавирусом диагностировали воспаление легкихПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...