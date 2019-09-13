Баканов: В реформе СБУ сокращение штата будет обязательным

Глава СБУ рассказал, как именно будет переустроено ведомство и какими будут приоритеты в работе

/ Фото: Getty Images

Реформа Службы безопасности Украины будет предусматривать сокращение штата и повышение зарплат сотрудникам. Закон о реформе СБУ будет предусматривать гибкую структуру СБУ и механизм действия от угроз, а не от функций. То есть, если возникает какая-то угроза, президент, например, создает какой-то новый департамент в структуре СБУ. Об этом сайту "Сегодня" сказал глава СБУ Иван Баканов на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии.

"Если вы помните, в ВР (во время назначения – Авт.) я сказал, что нам нужно полтора месяца, чтобы презентовать этот закон. Сейчас над ним работают вместе с иностранными партнерами. Мы должны поделить функции между всеми правоохранительными органами. И этот закон в первую очередь должен устранить деструктивную конкуренцию между органами. А все остальное вы почитаете: служба мобильная, новая, гибкая. В принципе, это не новость. Мы уже говорили об этом. И дополнительно хотим сделать закон таким, чтобы он ни у кого не вызывал вообще никаких вопросов", – сказал Иван Баканов.

По словам Баканова, сокращение штата будет обязательным.

"Об этом говорить достаточно больно, потому что это в первую очередь штат – это люди. А сокращать всегда неприятно. Но это нужно делать. Вместо этого мы бы хотели предусмотреть в законе гибкую структуру СБУ и действовать от угроз, а не от функций, которые сегодня нам предлагаются. То есть, если возникает какая-то угроза, президент, например, создает какой-то новый департамент в структуре СБУ. Если угрозы больше нет, он этот департамент ликвидирует. Так, мне кажется, было бы достаточно правильно. Все меняется. И, если, условно еще год назад, мы не уделяли столько много внимания кибербезопасности, то сейчас это будущее. И сколько нам нужно киберспециалистов на сегодняшний день на самом деле еще никто не знает", – отметил Баканов.

Основное задание СБУ, уверен его руководитель, – не кошмарить бизнес.

"И вопрос не в том, какой у тебя функционал. Вопрос в том, как ты им пользуешься. Скоро мы презентуем статистику, по которой количество жалоб за последние три месяца на СБУ существенно уменьшилась", – отметил Баканов.

Также, по словам главы СБУ, реформа будет предусматривать и повышение зарплат.

"Я уже неоднократно подчеркивал, и еще раз повторюсь, что реформа должна начинаться с людей. СБУ – это элита правоохранительных органов. И наши люди в первую очередь должны быть обеспечены должным образом. Если вы сравните, сколько получает сотрудник СБУ, и сколько на аналогичной должности получает сотрудник другого органа, вы увидите, что первые в этой линейке получают на 30% больше зарплаты", – подытожил Иван Баканов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил и назначил глав Службы безопасности в шести областях страны, а также назначил нового главного контрразведчика СБУ.

В августе Зеленский устроил "разнос" руководству СБУ и прокуратуры Житомирской области. Президент выразил недовольство работой силовиков в вопросе борьбы с незаконной добычей янтаря.

Также он приказал уволить глав СБУ в трех областях и ряд начальников полиции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама