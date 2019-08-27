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Закон о языке: прошедший в Раду бывший КВНщик дал свою оценку

27 августа, 10:28

Украинского языка должно быть больше, однако принуждать нельзя, говорит Игорь Кривошеев

/ Фото: Александр Яремчук

Принятый 25 апреля Верховной Радой и подписанный 15 мая действующим президентом Петром Порошенко закон "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного" не нужно отменять или пересматривать.

Об этом бывший КВНщник Игорь Кривошеев, который прошел в Верховную Раду по списку "Слуги народа", рассказал в интервью сайту "Сегодня".

Комментируя вопрос об отношении к предложениям своих коллег о пересмотре языковых квот и норм закона о государственном языке, Кривошеев напомнил, что украинский – это единственный государственный язык.

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"Я говорю на украинском, хотя на самом деле родной мой язык, на котором я говорил в детстве с родителями, это все же был русский. Тем не менее, украинский язык я выучил уже в школе, продолжил говорить на украинском в университете, свободно общаюсь и на украинском, и на русском. Однако, наш государственный язык – украинский. И мне кажется, что его должно быть немного больше, немного больше в Киеве. Я, как человек, который приехал с Запада, первое, что бросается в глаза, это очень много русского языка в Киеве. Я не говорю, что это плохо, это не запрещено. Но мне бы хотелось, чтобы немного больше звучало украинского. Сделать это принуждением не получится. Это нужно делать более элегантно, это должна быть идея, а не принуждение", – считает избранный нардеп.

На уточняющий вопрос, нужно ли пересматривать "языковой" закон, Кривошеев добавил:

"Я не уверен, что надо пересматривать. Надо посмотреть именно на принудительные моменты. Мне кажется, надо не заставлять, а поощрять. Если можно превратить принуждение в поощрение, наверное, это лучше сделать. Если мы говорим о том, что надо просто отменять этот закон, ну, наверное, мне такая идея не нравится".

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Не так все весело в политике, как кажется": интервью со "слугой народа" Игорем Кривошеевым".

Напомним, США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия 20 мая заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совбеза ООН из-за закона "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного". За заседание выступали Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея. Еще четыре страны воздержались.

Читайте подробней,что нужно знать о "языковом" законе

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Источник: Сегодня

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