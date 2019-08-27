"Не так все весело в политике, как кажется": интервью со "слугой народа" Игорем Кривошеевым

Если люди хотят увидеть эффективность ВР в целом, то, наверное, они смогут это увидеть через месяц-два-три. Если мы говорим об отдельном депутате, здесь будет сложнее

Игорь Кривошеев / Фото: Сегодня

Новая Верховная Рада обновилась на 80%. Под купол попали новички без политического опыта, которые ни дня не работали в органах государственной власти и управления. Более того, под брендом партии президента Владимира Зеленского в украинский парламент прошли шоумены, КВН-щики, фотографы и организаторы свадеб. Игорь Кривошеев, который зашел в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (СН), тоже был КВН-щиком. Однако последние пять лет руководил ивент-агентством, которое занималось организацией развлекательных мероприятий. В интервью сайту "Сегодня" Игорь Кривошеев, уроженец Закарпатья, рассказал, почему выбрал комитет по экологии, нужно ли отменять "языковые квоты" и разрешать двойное гражданство.

- Мы с Вами говорим за пару дней до первого заседания новоизбранной Рады. Кроме торжественной части, что еще будет? Какое-то шоу, флешмоб, зеленые футболки? Все-таки, у вас же очень молодая и креативная фракция.

- Понятно, что есть некоторая доля креатива. Но мне кажется, что, все же, мы начинаем серьезную работу. Соответственно, начинать работу с флешмоба мы точно не будем. Думаю, что мы просто приступим к работе.

- То есть, даже зеленых футболок не будет?

- Я о таком не слышал.

- А как вообще готовится фракция?

- Думаю, вы знаете, что уже около двух месяцев у нас работают подготовительные рабочие группы, которые поделились по тематикам, схожим с названиями комитетов ВР, и каждая из этих групп обрабатывала свою часть законопроектов, свое направление. Потому что если прочитать программу партии "Слуга народа", очевидно, что это достаточно большой объем работы, и каждый наш нардеп не сможет посвятить себя каждому из этих направлений. Поэтому мы и поделились, и каждая группа работала над своей тематикой.

- В какой из 15-ти подгрупп фракции будете Вы? Кто будет Вашим руководителем?

- Эти 15 подгрупп не являются подгруппами по тематикам – прототипами комитетов, о которых я говорил. Подгруппы, о которых говорите вы, – это коммуникационная составляющая. Во фракции "Слуга народа" 254 депутата. Она очень большая, такого еще не было. Конечно, в такой крупной фракции будут определенные трудности с коммуникацией. Поэтому для того, чтобы оперативно собирать мнения и настроения всех членов фракции, думаю, и были созданы эти 15 групп. Это такая, по сути, сетевая оптимизация.

- А в какой подгруппе Вы?

- У этих подгрупп нет названий.

- Ну, у вас же там есть какой-то руководитель?

- Нет, руководителей там нет. Есть человек, который занимается коммуникацией и организацией группы. Но, как нам объясняли, это не столько руководящая, сколько коммуникационная функция.

- Просто уже озвучивалось, что руководители этих 15-ти подгрупп будут заместителями главы фракции СН.

- Да.

- Итак, в которой подгруппе Вы и кто у вас там замруководителя фракции?

- Заместитель, который входит в нашу группу, это Дмитрий Соломчук (прошел в парламент по списку СН – Авт.). Мы с ним давно работаем, еще с президентской кампании, поэтому успели хорошо познакомиться.

- А в каком комитете Вы будете работать?

- В комитете по вопросам экологии.

- Проходили собеседование или сами определились, что хотите именно туда?

- Честно говоря, нам дали свободу выбора. Единственное, что мы уже потом смотрели, что в некоторых комитетах было чуть больше людей, в некоторых чуть меньше. Поэтому руководство фракции определяло, учитывая приоритетность, кто где будет более полезным. Я выбрал экологию, потому что мне это болит, я родом из Закарпатья и то, что у нас происходит с лесами, вы сами все понимаете и прекрасно видите. Я знал, что о бюджете в нашей фракции есть кому позаботиться. А экология – это именно моя тематика.

- У Вас неоконченное высшее образование. Причем, в Ужгородском университете Вы учились на факультете математики. Не жалеете, что бросили учебу в ВУЗе? Может, заочно получите образование?

- Математический факультет, специальность – прикладная математика. Образование – это очень большой вопрос. Большинство депутатов предыдущих созывов этим явно злоупотребляли. И я, например, для себя еще не решил, готов ли потратить большую часть своего времени на получение высшего образования, тем более, что сейчас я свое время могу посвятить более полезным делам. И это будет гораздо эффективнее, чем какой-то мой диплом. Я не уверен, что это именно то, чего бы я хотел. Жалею я или нет? Наверное, нет, потому что в тот момент это был сознательный выбор между бизнесом и учебой дальше. Я видел, что у меня что-то получается в предпринимательской деятельности, поэтому решил не заканчивать обучение, которое давало совсем далекую перспективу. Поэтому, наверное, над этим нам надо работать, чтобы высшее образование все же было не просто "корочкой", как оно на самом деле есть сейчас. Надо, чтобы высшее образование стало настоящим путем куда-то.

- Но народный депутат – это публичная личность. И отсутствие высшего образования может стать поводом для критики и подколов со стороны СМИ и коллег из других фракций.

- Я готов к этому, пожалуйста, подкалывайте.

- Вы были капитаном ужгородской команды "Тяп-ляп", участвовали в "Лиге смеха". На тему политики шутили?

- Конечно. Моей любимой "мишенью" для шуток был Олег Валерьевич Ляшко.

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- А какой была самая любимая шутка? Может, вспомните?

- Думаю, вы сможете найти все на YouTube.

- А вы еще не думали написать какую-то шутку о Владимире Зеленском? "Кварталовцы" уже начали...

- Знаете, мы тоже, наверняка, где-то в кулуарах будем шутить.

- Некоторые журналисты даже писали, что Вы были профессиональным тамадой, проводили свадьбы.

- Я уже давно не являюсь ведущим мероприятий. Поэтому эта информация устарела как минимум лет на пять. Я был предпринимателем в ивент-отрасли, которая, да, действительно, связана с развлекательными мероприятиями. Но я больше занимался производством контента, чем непосредственным проведением мероприятий. То есть я обслуживал веселых ведущих, производил для них веселый контент. Да, это было связано с юмором.

- Ну, а сейчас Игорь Кривошеев кто?

- Политик. Сейчас я уже четко могу сказать, что не так все весело в политике, как кажется. За последние полгода мы увидели, что это сложно, что сопротивление будет значительным, что кроме каких-то больших групп влияния, на верхушке в регионах также есть свои маленькие князьки, которые все это так просто отдавать не собираются.

- Сразу после выборов некоторые СМИ писали, что Вы и другие "кварталовцы" входят в так называемую приближенную к Владимиру Зеленскому группу. Так вы приближенные?

- Как по мне, это сейчас больше догадки из-за того, что есть определенное непонимание, что это за люди. Вот все сейчас ищут группы влияния, потому что так было всегда. Мы привыкли к тому, что политика строится на группах влияния. То, что политика может быть построена на каких-то общих идеалах, на каком-то, возможно, совместном моральном компасе, почему-то кажется, что это невозможно. После обучения в Трускавце я увидел, что это реально. Все 254 кандидата, но нас там было чуть больше, потому что приехали все кандидаты из списка, даже те, кто не прошел...Я увидел, что это действительно люди, убежденные какой-то идеей. Это не просто люди, которых посадили, чтобы они нажимали кнопки. У нас есть общая цель – изменить страну. Нам всем не все равно.

- Вас не обидели слова Никиты Потураева в Трускавце (слова политтехнолога Никиты Потураева о том, что все новые нардепы-слушатели его лекции — "политические никто" — Ред.)?

- Нет. Надо понимать, что это была учеба. Мы учились реагировать даже на такие вещи. Я ни на секунду не обиделся на это выражение и для себя подумал: ага, могут и так сказать.

/ Фото: Сегодня

- Кто Вас позвал в список СН?

- С самого начала президентской кампании я был представителем Владимира Зеленского на Закарпатье. Поэтому, конечно, через "Зе-команду", а ее руководителем является Александр Корниенко, через него и региональные команды меня пригласили в список.

- Если я не ошибаюсь, в 2012 году на Закарпатье Вы поддерживали "УДАР".

- Это старая история. В 2012 году я работал в одном из городских штабов политической партии "УДАР". Сказать, что я сильно поддерживал? Там у нас действительно была история с контрактом, поэтому это были условия контракта.

- Какой законопроект подадите первым? Уже написали? Может в соавторстве с кем-то? Потому что Руслан Стефанчук сказал, что СН уже готовит 465 законопроектов.

- Если люди хотят увидеть эффективность ВР в целом, то, наверное, они смогут это увидеть через месяц-два-три. Если мы говорим об отдельном депутате, здесь будет сложнее. Все потому, что нам нужно выполнить достаточно большой объем программы политической партии, а каждый из законопроектов – это работа. Потому что все комитеты должны пересмотреть документы, попадающие под их ведомство. Поэтому только стартовая работа – это большой объем. То есть, выполнить то, что пообещала политическая партия. И, наверное, уже только потом начнется индивидуальная работа. Конечно, она начинается уже сейчас, каждый формирует свои законопроекты, но непосредственное их рассмотрение мы сможем увидеть только через год-полтора.

- А законопроект Вашего авторства, о чем он будет?

- Я работаю в сфере экологии, я выбрал этот комитет. У нас много совместных проектов, касающихся как программы партии, так и тех, что уже были наработаны нашей рабочей группой по экологии. Из своих индивидуальных законопроектов я все же планирую развивать национальные парки в формате, приближенном к западному. Потому что у нас только в Карпатском регионе десять национальных парков. И если я вас попрошу назвать хотя бы три, то вам будет сложно. Если мы говорим об американских национальных парках, то вы, наверное, из десяти семь-восемь названий будете знать и будете в состоянии вспомнить какие-то их фотографии. Поэтому мне кажется, что нам не хватает работы именно в этом направлении, чтобы нормативно подтолкнуть развитие национальных парков в рекреационном направлении.

- А, к примеру, за отмену моратория на экспорт леса-кругляка Вы будете голосовать?

- С лесом у нас какая история? У нас есть мораторий, но почему-то леса "лысеют", причем страшно. Я же непосредственно это вижу, даже просто в количестве лесовозов, которые проезжают по определенной сельской дороге в сутки. Мне на Facebook пишут сотни сообщений о том, что с лесом беда. Это работа больше правоохранительных органов, потому что запрет есть, но он просто не выполняется. Думаю, здесь нужно дождаться нового Кабмина. Когда он заработает, думаю, мы сразу увидим результаты.

- Вы поддержите отмену депутатской неприкосновенности?

- Конечно. Это часть программы нашей политической партии.

- Почему я спрашиваю? Знаете, это сейчас на волне популизма и всенародного хайпа нужно отменить неприкосновенность. А завтра это может стать расправой над несогласными.

- Я считаю, что хотя бы одна ВР, которая обещала людям снять неприкосновенность, уже должна, наконец, это сделать.

- А если откажетесь поддержать какое-то решение в ВР, неприкосновенности у Вас уже не будет. И что делать?

- Делать надо так, как тебе подсказывает моральный компас. Я просто уверен, что таких ситуаций не будет. Это же все теоретические домыслы, которые меняют свою форму от выборов к выборам. Потому что на президентских нам говорили: вот, это будет "рука" Кремля или что-то такое...Я работаю с конкретными фактами, а не домыслами. Ни одного намека на то, что нам будут диктовать условия, нет. Поэтому, зачем рассматривать такие варианты?

- Знаете, в 2014 году, когда мы выбрали новую ВР, нам всем тоже говорили, что ничего такого не будет и все депутаты будут голосовать по совести. А потом в СМИ появились скриншоты внутрифракционных чатов, где народным депутатам прямо говорили, за какое решение и законопроект проголосовать. В СН уже есть такие чаты?

- Нет. У нас есть общий чат, в котором мы делимся информацией. Он был создан еще во время обучения в Трускавце, и это больше информативный чат. То есть, например, в каком кабинете находится отдел кадров аппарата ВР?

- Если Вам партийные боссы будут говорить, как голосовать за тот или иной закон, и это будет противоречить Вашим личным убеждением, что будете делать?

- Мои партийные боссы так не скажут.

- Вы уверены?

- Да, иначе я бы не был здесь.

- А если, все же, скажут? Вот сегодня Вы им верите, а завтра они очень попросят проголосовать за какой законопроект...

- Все это гадание на кофейной гуще, что там будет, кто кому что скажет. У меня есть опыт работы с этими людьми, большой, я уверен в них. Если бы у меня была хоть маленькая капля сомнения, я бы, наверное, здесь не был и сюда не шел. Потому что, как я и говорил, нам всем не все равно, и главная наша цель – что-то изменить. А для этого нужна возможность. И где-то последние лет, наверное, не то, что пять, а даже десять-пятнадцать, такой возможности не было. А сейчас я такую возможность увидел, поэтому я здесь. Поэтому такие варианты, о которых вы говорите, я даже не рассматриваю.

/ Фото: Сегодня

- Будете голосовать за продление срока действия закона об особом статусе Донбасса?

- Я не компетентен в этом вопросе, честно скажу. Как я и говорил, мы договорились, что каждая группа сейчас работает над законами, которые находятся в компетенции будущих комитетов. Поэтому по Донбассу я буду доверять комментариям своих коллег.

- Как относитесь к предложениям Ваших коллег пересмотреть языковые квоты и нормы закона о государственном языке?

- Украинский язык – это единственный государственный язык. Я говорю на украинском, хотя на самом деле родной мой язык, на котором я говорил в детстве с родителями, это все же был русский. Тем не менее, украинский язык я выучил уже в школе, продолжил говорить на украинском в университете, свободно общаюсь и на украинском, и на русском. Однако, наш государственный язык – украинский. И мне кажется, что его должно быть немного больше, немного больше в Киеве. Я, как человек, который приехал с Запада, первое, что бросается в глаза, это очень много русского языка в Киеве. Я не говорю, что это плохо, это не запрещено. Но мне бы хотелось, чтобы немного больше звучало украинского. Сделать это принуждением не получится. Это нужно делать более элегантно, это должна быть идея, а не принуждение.

- То есть, пересматривать законы не надо?

- Я не уверен, что надо пересматривать. Надо посмотреть именно на принудительные моменты. Мне кажется, надо не заставлять, а поощрять. Если можно превратить принуждение в поощрение, наверное, это лучше сделать. Если мы говорим о том, что надо просто отменять этот закон, ну, наверное, мне такая идея не нравится.

- Поддерживаете ли Вы введение двойного гражданства? Вы же родом из Закарпатья и сами знаете, что там у каждого третьего венгерский паспорт.

- Украинский паспорт должен иметь цену и вес. Когда мы говорим о двойном гражданстве, надо думать, почему люди идут за другим паспортом? Наверное, потому, что они видят в этом какие-то выгоды и перспективы. Мне кажется, что запреты здесь работать не будут. Нам надо делать так, чтобы украинским паспортом люди дорожили больше. Что касается двойного гражданства, которое сейчас активно обсуждается, существует такое мнение, что это может помочь нам вернуть людей, которые уехали, потому что есть большое количество украинцев, которые получили гражданство других стран, однако, возможно, они бы хотели вернуться. Поэтому этот инструмент мог бы помочь нам развернуть этот отток людей в другую сторону.

- Ну, и напоследок, не могу не спросить о скандале вокруг Макса Бужанского и его хамского высказывания в сторону журналистки издания "Новое время". Какова здесь Ваша позиция?

- Я поддерживаю здесь мнение, что все мы люди. У людей есть эмоции. И иногда эмоции – это хорошо, а иногда – плохо. Лично я с Бужанским не знаком. Поэтому комментировать, что он за человек, я не могу. А в этом диалоге – перепалке – наверное, мне кажется, надо оценивать все это со всей предысторией. И если до такого дошло, наверное, это не очень хорошо. Но все мы люди.

- А журналисты нужны? Потому что главе Офиса президента Андрею Богдану, кажется, нет.

- Журналисты, конечно, нужны, но настоящие журналисты.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, когда новая Верховная Рада начнет свою работу.

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