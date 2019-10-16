Закон об особом статусе Донбасса надо обсуждать не только в Раде – Марчук

/ Фото: Сегодня

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Вариант нового закона об особом статусе Донбасса с имплементированной в него "формулой Шитайнмайера" нужно выносить на обсуждение не только в парламент, но и с общественностью, чтобы не получилось как с разведением сил, что в штыки восприняли люди. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" бывший представитель Украины в Трехсторонней контактно группе в Минске Евгений Марчук.

Он напомнил, что ныне существующий закон об особом статусе (или особенностях местного самоуправления) не предусматривает урегулирования военных аспектов.

"А тот новый закон, который будет разрабатываться, какой он будет? Если Украина теперь уже пообещала, что может вмонтировать ("формулу Штайнмайера" в новый закон – Авт.)... Потому что в самом тексте того, что подписано, написано, что может быть имплементировано… И если этот закон будет предусматривать: всеобъемлющее прекращение огня, разведение, отведение, разминирование, демилитаризацию, а потом при всем этом и взятие под контроль, как там написано, в соответствии с Конституцией и украинским законодательством… Украинское законодательство не допускает возможности, чтобы выборы на территории, которую Украина не контролирует, которая организационно ведет военные действия против Киева, могли состояться. Не говоря уже о других составляющих: участие политпартий, политфигур, медиа и т. д.", – сказал Марчук.

Бывший переговорщик в ТКГ считает еще вполне приемлемым, если "формула Штайнмайера" будет вмонтирована в закон об особом статусе 13 пунктом, если предыдущее 12 будут предусматривать создание всех условий согласно украинского законодательства, и будет выписана четкая закономерная последовательность их выполнения.

"Но и там есть достаточно много моментов. Имплементация в закон – это достаточно непростая проблема. Еще нужно адаптировать этот возможный вариант закона для восприятия общественностью, чтобы у нас не получилось так, как с разведением, когда население с тревогой восприняло это, как разведение в одностороннем порядке, что мы отдаем врагу землю, за которую положили человеческие жизни. То есть, даже этот проект закона нужно очень серьезно вынести на публичное обсуждение. Там не может быть тайн, потому что закон не тайный. Тем более, он не может быть для своих тайным, когда для врага он открыт, и в нем предусмотрены какие-то условия врага. Проект этого закона должен быть обсужден не только в парламенте", – подчеркнул он.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Евгением Марчуком: "В Трехсторонней группе "формула Штайнмайера" никогда не обсуждалась".

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "Нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса для этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживание боевиков, установление украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

Об этом говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите также видеообращение Зеленского по особому статусу Донбасса:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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