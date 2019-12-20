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"Закрываем все игровые залы": Зеленский отреагировал на решение Рады

20 декабря, 15:06

Глава государства возмущен отказом парламентариев поддержать легализацию игорного бизнеса

/ Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Верховной Рады поддержать законопроект о легализации игорного бизнеса в стране.

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те", – написал глава государства в Facebook.

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Как сообщали новости "Сегодня", 19 декабря Верховная Рада отправила на доработку законопроект о легализации казино. За принятие законопроекта проголосовали 213 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Но в то же время нардепы поддержали идею доработать его. Правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов. Кабинет министров предусмотрел в проекте государственного бюджета на 2020 год поступления от легализации азартных игр на уровне 3 млрд грн.

Однако, вместо депутатов избавиться от нелегального игорного бизнеса решил Кабинет министров. Как объяснял премьер-министр Алексей Гончарук, было принято постановление об отмене указа государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей. В то же время глава МВД Арсен Аваков приказал полиции "зачистить" Украину от игровых автоматов.

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Верховная Рада игорный бизнес Владимир Зеленский игровые автоматы

Источник: Сегодня

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