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Луценко намерен сохранить должность генпрокурора после выборов

Сегодня, 02:10

По закону генпрокурор не складывает полномочия после избрания нового президента

Фото: president.gov.ua

Генпрокурор Украины Юрий Луценко не собирается уходить в отставку после президентских выборов, даже в случае смены главы государства.

"По закону генпрокурор не складывает полномочия после избрания нового президента. Но президент может инициировать мою отставку. И если парламент его поддержит, он может внести новую кандидатуру. Я считаю, что Генпрокуратура сейчас работает эффективней, чем когда-либо. Но за кресло, конечно, не держусь. К такому испытанию готов. Последний раз за мою отставку проголосовали 38 депутатов", – сказал Луценко в интервью изданию theБабель в среду вечером.

Напомним, что в сентябре 2018 года Юрий Луценко заявил о том, что намерен проработать в Генпрокуратуре до завершения президентских выборов и после этого вернуться в политику.

Нужно отметить, что генпрокурор не первый раз говорил об отставке . В декабре 2017 года Луценко уже заявлял о своей готовности оставить должность главы ГПУ. Однако тогда же он подчеркнул, что его пребывание на должности генпрокурора в настоящий момент является полезным для страны.

Верховная Рада  дала согласие на назначение Юрия Луценко новым генеральным прокурором  12 мая 2016 года. Соответствующее постановление поддержали 264 народных депутата. 

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Тег выборы, Луценко, отставка, генпрокурор, должность

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