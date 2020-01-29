Заседание ТКГ в Минске: боевики ноют о разведении сил, но Украина стоит на своем

Прекращение огня и вывод иностранных войск должны стоять на первом месте, говорят у Кучмы

Хайди Грау и Леонид Кучма / Фото: Facebook

В среду, 29 января, в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое стало последним для Мартина Сайдика, который передал полномочия специального представителя действующего главы ОБСЕ в ТКГ и в Украине Хайди Грау.

На заседании обсуждали ряд политических, экономических и социальных вопросов, сообщает БЕЛТА.

Как рассказала Хайди Грау, сегодня заседание ТКГ и ее рабочих групп были ориентированы в основном на имплементацию итогов "нормандского саммита" в Париже.

Дипломат заявила, что сегодня экономическая рабочая группа обсудила вопросы водоснабжения через линию соприкосновения, а также выплаты пенсий и мобильную связь.

А рабочая группа по безопасности ТКГ обсудила вопрос об определении дополнительных участков разведения сил и средств. Эта же тема будет на повестке дня и на следующем заседании 12 февраля.

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Просепаратистские Telegram-каналы отмечают, что на переговорах в Минске стороны выступили с конкретными предложениями с координатами потенциальных участков.

"В ходе переговоров рассматривался проект дополнения к Рамочному решению, которое необходимо для реализации дальнейшего разведения сил и средств. На данный момент реальный процесс обсуждения, по сути, только начался. Координатор от ОБСЕ, обобщив предложения сторон, отметил, что пока из девяти рабочих вариантов совпадает только один, который находится в районе КПВВ "Октябрь (Верхнешироковское. – Ред.) – Гнутово", – заявили представители боевиков т.наз. "ДНР".

При этом совпадение весьма условное, поскольку видение сторонами координат участков для разведения в этой локации значительно отличаются.

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Также стало известно, что участники гуманитарной подгруппы контактной группы договорились обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации, а также проработать вопросы по открытию новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье

А пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы – Дарка Олифер рассказала: "Во время заседания ТКГ украинская сторона четко заявила: решение проблем безопасности – прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установления контроля за рубежом – является основным для выполнения Минских соглашений".

Она напомнила, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается сложной: "Со стороны НЗФ ОРДЛО продолжаются обстрелы, в том числе снайперские, а на линии соприкосновения действуют их диверсионно-разведывательные группы. Договорились продолжить работу для решения блока вопросов безопасности, которые являются ключевыми для Украины и мирового сообщества".

Напомним, 16 января в Минске Украина выдвинула новое условие по выборам на Донбассе : они возможны на неподконтрольной правительству Украины территории только после возвращения переселенцев и их участия в голосовании.

При этом украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы , рассказала Даркя Олифер.

Напомним, о чем говорилось на встрече "нормандской четверки" по Донбассу в Париже:

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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