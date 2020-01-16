Выборы на Донбассе: Украина выдвинула новое условие

У Кучмы рассказали, когда будут возможны выборы на оккупированных территориях

/ Фото: AFP

Местные выборы на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса возможны только после возвращения переселенцев и их участии в голосовании.

Это, как заявила после очередной встречи Трехсторонней контактной группы пресс-секретарь представителя Украины в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер, является условием Киева.

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"Международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир", – пишет она 16 января в Facebook.

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Олифер потребовала обеспечить для выборов в ОРДЛО необходимое безопасность волеизъявления избирателей, а также участие всех партий и кандидатов.

"Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под ее полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также высока вероятность манипуляций на участие в выборах лиц, не являющихся гражданами государства", – отметила Олифер.

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Кроме того, украинская сторона отметила невыполнение одного из пунктов протокола, подписанного по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года – о необходимости мониторинга на российско-украинской границе и верификации со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах.

"Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы", – добавила Дарья Олифер.

Напомним, что проведение выборов на оккупированной части Донбасса является одним из пунктов "формулы Штайнмайера" для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, положения которой уже одобрило украинское правительство.

При этом ранее президент Владимир Зеленский также требовал перед выборами в ОРДЛО освободить оккупированные территории от российской оккупации, вернуть их под контроль Украины и предоставить Киеву контроль над российско-украинской границей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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