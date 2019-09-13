Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

На повестке дня парламента целый ряд важных законопроектов в экономической и политической сферах

/ Фото: president.gov.ua

В пятницу, 13 сентября, согласно повестке дня, состоится очередное пленарное заседание второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. Народные депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов. В частности, это:

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проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины" О предотвращении коррупции "по обличителям коррупции", № 1010;

проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады Украины", №№ 1036, 1036-1;

проект Закона "О признании утратившим силу Закона Украины" О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации ", №№ 1054, 1054-1, 1054-2.

В этот день планируется рассмотреть проекты законов "О концессии" и "Об аренде государственного и коммунального имущества".

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Кроме того, планируется включить в повестку дня и рассмотреть законопроекты относительно лицензирования хозяйственной деятельности и ускорения дерегуляции в этой сфере, а также два законопроекта о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

О том, как проходили прошлые пленарные заседания парламента, что приняли депутаты и какие законы рассматривали – читайте смотрите на сайте "Сегодня".

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