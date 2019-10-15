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Согласительный совет и заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

15 октября, 10:11

Парламент намерен рассмотреть судебную реформу от Зеленского и закон о прогульщиках

Во вторник, 15 октября, украинский парламент проводит согласительное заседание. Потом, согласно повестке дня, состоятся утреннее и вечернее заседания второй сессии Верховной Рады Украины IX созыва. Народные депутаты планируют во втором чтении рассмотреть президентский законопроект о внесении изменений в некоторые законы о деятельности органов судейского управления (№ 1008).

Также во втором чтении Рада рассмотрит законопроект о прекращении выплат нардепам-прогульщикам (№ 1035-2)

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Кроме того, будут заслушаны:

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
  • Проект закона о внесении депутатских запросов (№ 1036-1)
  • Проект закона о внесении изменений в регламент Верховной Рады по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом (№ 1044-1)
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождения военной службы) (№ 0906).

А в первом чтении нардепы рассмотрят ряд законопроектов экономического характера: Об отмене ряда документов разрешительного характера в сфере хоздеятельности (№ 1067); по усовершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (№ 1209 и № 1209-1, а также № 1210 и № 1210-1).

О том, как проходили прошлые пленарные заседания парламента, что приняли депутаты и какие законы рассматривали – читайте и смотрите на сайте "Сегодня".

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Верховная Рада прогульщики судебная реформа

Источник: Сегодня

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