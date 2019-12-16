Зеленский едет в Азербайджан: что в планах у президента

Президент Зеленский впервые посетит эту страну и проведет переговоры с азербайджанским коллегой

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня совершит двухдневный официальный визит в Азербайджан. Об этом сообщает Офис главы государства.

Так, украинский лидер будет находиться в этой стране 16-17 декабря. В рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

Помимо переговоров между руководством двух стран ожидается и подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в ​​приоритетных сферах.

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Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинской-азербайджанского бизнес-форума. В Баку Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз нога украинского президента ступала на азербайджанскую землю в марте 2017 года. Тогда пятый глава украинского государства (2014-2019 гг.) Петр Порошенко был в Баку с визитом. Также ездил туда и премьер-министр. Украина и Азербайджан обсудили углубление экономического сотрудничества.

Переговоры экс-премьер-министра Владимира Гройсмана:

Отметим также, что Азербайджан и Украина обменялись запретом на товары с Карабаха и Донбасса. Отмечалось, что товары будут пропускать в том случае, если они лицензированы властями Баку и Киева.

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