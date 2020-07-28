Зеленский и Шмыгаль поздравили украинцев с Днем крещения Руси

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поздравили украинцев с Днем крещения Руси, которое состоялось 1032 года назад.

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Зеленский в своем поздравлении, текст которого опубликован Офисом президента, напомнил, что принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов.

"1032 года назад равноапостольный князь Владимир Великий заложил фундамент единства нашего государства, дальнейшего развития и процветания. Именно утверждение христианских ценностей – идеалов добра, справедливости и мира – стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости. И именно эти ценности закаляют наш народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины. Принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив глубокие традиции политической и правовой культуры. Благодаря тому импульсу единства, который более тысячи лет назад дал нам князь Владимир Великий, мы построим современную, процветающую, европейскую Украину. Боже великий, единый, нам Украину храни. С Днем крещения Киевской Руси – Украины", – говорится в поздравлении.

В свою очередь глава правительства Шмыгаль тоже считает, что крещение Киевской Руси – Украины стало поворотным для нашей истории.

"Равноапостольный князь Владимир Великий принес на киевские земли христианство, ставшее основой наших духовных и культурных традиций. Это знаменательное событие задало вектор развития нашего народа на тысячелетия вперед. Желаю, чтобы духовная мощь никогда не угасала и наполняла всех нас несокрушимой верой в мирную и непобедимую Украину", – написал он в Facebook.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине отменили крестный ход на День крещения Руси из-за пандемии коронавируса. Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) решили отметить праздник по правилам карантина.

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