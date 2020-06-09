Зеленский: Кабмин на этой неделе готов представить доработанную программу действий правительства

Правительство готово до конца этой недели представит обновленный вариант программы действий. Документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач из политических программ президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга Народа", а также указов главы государства и замечаний от комитетов. Как известно, Верховная Рада не поддержала первую редакцию Программы деятельности Кабинета Министров Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с членами Кабинета Министров Украины, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Парламентские комитеты высказали многочисленные замечания и предложения. Много критики поступило от депутатов "Слуги Народа". Как проинформировал Премьер-министр, правительство внимательно проработало все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий правительства 2.0", – заявил Владимир Зеленский.

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В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня.

"Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый – это антикризисный раздел. Второй – долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено для такой программы", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Как сообщали новости "Сегодня", Рада забраковала программу деятельности Кабмина. Этот документ описывает основные приоритеты деятельности правительства. В частности, это вопросы децентрализаци: формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе; оптимизация системы территориальной организации власти на местах; совершенствование административно-территориального устройства. Премьер ранее уверял, что программа реалистична и предусматривает восстановление экономического роста. В свою очередь Шмыгаль поблагодарил Раду за решение доработать программу деятельности Кабмина.

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