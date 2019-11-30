Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

Зеленский лишил Кривоноса части полномочий: замсекретаря СНБО отреагировал

30 ноября, 10:17

Кривонос считает, что реализация программы по повышению обороноспособности Украины оказалась под угрозой

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом освободил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабгруппы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства и вывел его из состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Сергей Кривонос в Facebook прокомментировал решение президента.

"Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу – таки протолкнул подписания указа. Мои личные выводы будут впоследствии, "новость" прилетела мне в дороге. Ясно одно, что существует не желание определенных должностных лиц реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", как раз когда мы вышли уже на финиш", – написал он.

Кривонос также резко высказался относительно ситуации, которая сложилась в СНБО.

Реклама

"И вообще – превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами", - написал он.

В тренде
"Свобода слова Савика Шустера": "За 5 минут до Третьей газовой" – онлайн трансляция

Как сообщалось, 8 ноября Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде и решить данный вопрос сможет только Зеленский. Он подчеркнул, что, как военный человек, на любом месте, где это необходимо, будет выполнять свою работу по защите украинского государства.

По словам Кривоноса, роль Совета национальной безопасности и обороны необходимо значительно усилить. Он подчеркнул, что, прежде всего надо поднять уровень ответственности и трудоспособности. Кривонос считает, что за последние три-четыре месяца позитивный уровень восприятия СНБО в обществе был утрачен.

Напомним, что ранее Кривонос заявлял, что Украине следует активнее участвовать в международных оборонных выставках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

СНБО Владимир Зеленский Кривонос

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробности
Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробностиУкраина
Встреча Зеленского с Путиным и цена на газ: в Кремле сделали заявление
Встреча Зеленского с Путиным и цена на газ: в Кремле сделали заявлениеЭкономика
Макрон назвал цель саммита Нормандской четверки в Париже
Макрон назвал цель саммита Нормандской четверки в ПарижеПолитика
Будет все так, как мы сказали: Зверобой жестко обратилась к Зеленскому
Будет все так, как мы сказали: Зверобой жестко обратилась к ЗеленскомуПолитика
В СНБО рассказали о подготовке к встрече Нормандской четверки
В СНБО рассказали о подготовке к встрече Нормандской четверкиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...