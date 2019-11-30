Зеленский лишил Кривоноса части полномочий: замсекретаря СНБО отреагировал

Кривонос считает, что реализация программы по повышению обороноспособности Украины оказалась под угрозой

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом освободил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабгруппы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства и вывел его из состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Сергей Кривонос в Facebook прокомментировал решение президента.

"Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу – таки протолкнул подписания указа. Мои личные выводы будут впоследствии, "новость" прилетела мне в дороге. Ясно одно, что существует не желание определенных должностных лиц реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", как раз когда мы вышли уже на финиш", – написал он.

Кривонос также резко высказался относительно ситуации, которая сложилась в СНБО.

Реклама

"И вообще – превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами", - написал он.

Как сообщалось, 8 ноября Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде и решить данный вопрос сможет только Зеленский. Он подчеркнул, что, как военный человек, на любом месте, где это необходимо, будет выполнять свою работу по защите украинского государства.

По словам Кривоноса, роль Совета национальной безопасности и обороны необходимо значительно усилить. Он подчеркнул, что, прежде всего надо поднять уровень ответственности и трудоспособности. Кривонос считает, что за последние три-четыре месяца позитивный уровень восприятия СНБО в обществе был утрачен.

Напомним, что ранее Кривонос заявлял, что Украине следует активнее участвовать в международных оборонных выставках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама