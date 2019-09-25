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Зеленский: Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат

25 сентября, 03:01

Глава украинского государства также отметил важность Швеции в качестве партнера для Киева

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу и шведские инвестиции в экономику Украины.

Об этом сообщает сайт президента Украины, Зеленский поблагодарил премьер-министра за всестороннюю поддержку Киева, в частности, за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу.

"Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат", – подчеркнул Зеленский.

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Глава украинского государства также отметил важность Швеции в качестве партнера для Киева, в частности в торговой сфере.

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Зеленский призвал Левена способствовать увеличению шведских инвестиций в экономику Украины, в том числе – в энергоэффективность, переработку мусора и тому подобное.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что развитию Украины мешает война в результате российской агрессии. Президент напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса в Украине было разрушено критически важную инфраструктуру и промышленные объекты.

Новости "Сегодня" следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США и информируют о всех важных моментах рабочей поездки.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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США Швеция переговоры Зеленский развитие минские договоренности

Источник: Интерфакс-Украина

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