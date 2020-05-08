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Зеленский на границе с Россией почтил память погибших во Второй мировой войне

8 мая, 11:54

Сергей Мартынец

Президент посетил мемориальный комплекс украинским воинам-освободителям

В Украине сегодня День памяти и примирения. Президент Владимир Зеленский отправился на Донбасс и на границе с Россией возложил цветы к памятнику погибшим во Второй мировой войне, сообщает Офис главы государства.

Президент посетил поселок Меловое в Луганской области, которое разделено границей между Украиной и Россией – одна часть его украинская, вторая – российская. Там он возложил цветы к мемориальному комплексу "Украина – освободителям" в память о погибших во время Второй мировой войны.

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Также установил лампадки возле скульптурной композиции – солдата, который снимает головной убор перед родной землей, а к его груди прижалась освобождена из нацистской неволи женщина. Постамент внешне напоминает блиндаж. Внутри – музей "Землянка". На постаменте надпись: "Украина – освободителям".

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Рядом с памятником – братская могила. В ней покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения Мелового. 1066 имен павших героев высечены на 27 мемориальных досках у братской могилы. Неподалеку от этого места расположен поселок Пивневка, который был первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли.

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Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Денис Шмыгаль призвал почтить память погибших во Второй мировой войне. Он напомнил о том, как легко потерять мир и как трудно его вернуть.

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Донбасс день памяти Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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