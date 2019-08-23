Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Зеленский надеется, что вопрос обмена решится в ближайшие дни

23 августа, 11:35

Глава государства лично озаботился вопросом освобождения пленных

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский лично занимается вопросом обмена пленников Кремля и ожидает результатов в ближайшие дни.

Об этом он заявил в открытии II Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы – там Украина".

"Результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать", — ответил он на соответствующий вопрос.

Реклама

"Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов. Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу", – сказал Зеленский.

В тренде
Шествие Достоинства и Марш Защитников: что нужно знать о главных мероприятиях Дня Независимости

"Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело", – заключил он.

Новости "Сегодня" сообщали, что в российские СМИ "просочилась" информация, попал ли Сенцов в списки обмена пленными. Режиссера Олега Сенцова не включили в список обмена, который согласовывают Россия и Украина. Об этом пишет российская газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники.

Также издание утверждает, что в списки для обмена не включен российский пропагандист Кирилл Вышинский. Якобы он отказался от обмена и "намерен добиваться своего оправдания и освобождения".

Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Зеленский обмен пленными пленные моряки Заложники Путина

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский назвал условия возвращения России в G8
Зеленский назвал условия возвращения России в G8Политика
Штрафы за
Штрафы за "евробляхи": у Зеленского сделали заявлениеАвто
Арахамия рассказал, кто из членов действующего Кабмина может сохранить должность
Арахамия рассказал, кто из членов действующего Кабмина может сохранить должностьПолитика
Член
Член "Слуги народа" отказался идти в Раду: ему нашли заменуПолитика
Разумков заявил, что Зеленский действует эффективнее многих своих предшественников
Разумков заявил, что Зеленский действует эффективнее многих своих предшественниковПолитика
Смена
Смена "рулевых" в Одессе: эксперты дали прогнозы относительно нового главы облсоветаОдесса

Новости партнеров

Loading...