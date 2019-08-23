Зеленский надеется, что вопрос обмена решится в ближайшие дни

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский лично занимается вопросом обмена пленников Кремля и ожидает результатов в ближайшие дни.

Об этом он заявил в открытии II Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы – там Украина".

"Результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать", — ответил он на соответствующий вопрос.

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"Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов. Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу", – сказал Зеленский.

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"Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело", – заключил он.

Новости "Сегодня" сообщали, что в российские СМИ "просочилась" информация, попал ли Сенцов в списки обмена пленными. Режиссера Олега Сенцова не включили в список обмена, который согласовывают Россия и Украина. Об этом пишет российская газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники.

Также издание утверждает, что в списки для обмена не включен российский пропагандист Кирилл Вышинский. Якобы он отказался от обмена и "намерен добиваться своего оправдания и освобождения".

Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки.

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