Зеленский наградил первого президента: Кравчук стал кавалером ордена Ярослава Мудрого

Президент вручил награды по случаю 30-й годовщины Декларации о суверенитете Украины

Президент Владимир Зеленский, который принял участие в торжественном заседании Верховной Рады, вручил орден князя Ярослава Мудрого первой степени своему предшественнику – первому президенту независимой Украины Леониду Кравчуку.

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Также он отметил государственными наградами народных депутатов предыдущих созывов – Анатолия Матвиенко (посмертно), Николая Поровского, Александра Барабаша и Мирослава Мотюка, сообщили в Офисе президента.

В указе главы государства указано, что награды присвоены "за значительный личный вклад в дело государственного строительства, построение независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины".

Первый президент Леонид Кравчук получил орден князя Ярослава Мудрого І степени и стал полным кавалером этой награды.

Народный депутат Верховной Ради I, III – VI, VIII созывов Анатолий Матвиенко (посмертно) и народный депутат І, II и IV созывов Николай Поровского награждены орденом Свободы.

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В свою очередь, народный депутат первого созыва Александр Барабаш был награжден орденом "За заслуги" I степени, а Мирослав Мотюк – орденом "За заслуги" III степени.

Стоит напомнить, что президент Владимир Зеленский, выступая с речью на торжественном заседании Рады, призвал депутатов прекратить "ссоры и раздоры".

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